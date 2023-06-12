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Esra Bilgiç'in sütyensiz tarzı Pakistanlı hayranlarını rahatsız etti! "Çok açık..."

12.06.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek ününe ün katan ve şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Pakistan'da büyük ilgi görmüştü. Güzel oyuncu son olarak sütyensiz tarzı ve iddialı seçimiyle verdiği pozlarını paylaşınca Pakistanlı hayranlarından eleştiri aldı.

Esra Bilgiç'in sütyensiz tarzı Pakistanlı hayranlarını rahatsız etti! "Çok açık..."

Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç yine pozlarıyla dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek Pakistan'da da büyük bir hayran kitlesi yaratan Bilgiç, sosyal medya paylaşımları sonrası gündem oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Pakistan'dan aldığı reklam teklifleriyle de hatırı sayılır paralar kazanmıştı.

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Son dönemde iddialı seçimleriyle dikkat çeken Esra Bilgiç sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

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Güzel oyuncunun pozlarını göre bazı hayranları "Çok açık", "Bazı yerleriniz sanki daha kapalı olmalı", "Bu elbise size uymamış" yorumlarında bulundu.

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Bu yorumları yapanların ise Pakistanlı olması dikkatlerden kaçmadı. Türk hayranları ise oyuncuya "Yine çok güzelsin" yorumları yaptı.

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