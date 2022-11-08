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Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin'i görenler tanıyamıyor! İşte Zürriyetsiz Erdal'ın son hali

08.11.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz ve Özgü Namal gibi isimleri bir araya getiren Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Erdal karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sefa Zengin'in son halini görenler şaştı kaldı.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin'i görenler tanıyamıyor! İşte Zürriyetsiz Erdal'ın son hali

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan ve kadrosunda Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının son halleri merak konusu oluyor.

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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu uzun süredir tiyatro yapıyor.

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Şehir tiyatrolarında yer alan Sefa Zengin'in son halini görenler bir hayli şaşırıyor.

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TRT dijitalde yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' projesine de dahil olan Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ını görenler "Yıllar sert geçmiş", "Yaşlanmışsın be kral" yorumlarında bulunuyor.

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