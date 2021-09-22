Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

İlk bölümü 2003 yılında ekrana gelen ve sıra dışı senaryosuyla büyük beğeni toplayan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Kılıç' karakterini canlandıran 77 yaşındaki usta oyuncu Atilla Olgaç'ın yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı. İşte Atilla Olgaç'ın son hali:

ATİLLA OLGAÇ KİMDİR?

Attila Olgaç, 28 Temmuz 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümünden mezun oldu. Kıbrıs Barış Harekâtı'na katıldı. Atilla Olgaç, "Gazi" unvanı olan tek sanatçı olarak da tanınır.

''10 RUM'U ÖLDÜRDÜM''

Atilla Olgaç, "On Rum'u öldürdüm" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, Rum kesiminden tepki almıştı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Atilla Olgaç'a bu açıklamaları nedeniyle, soruşturma başlatmıştı. Atilla Olgaç, sözleri ses getirince, söylediklerini geri aldığını belirten bir açıklama yaparak espiri yaptığını öne sürmüştü.

ATİLLA OLGAÇ'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Ramo - 2021

Arka Sokaklar - 2017

Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar - 2013-2015

Pars: Narkoterör - 2008

Yıldızlar Savaşı - 2007

Yağmurdan Sonra - 2006

Hayat Bilgisi - 2003-2006

Kurtlar Vadisi - 2003-2005

Kibar Ana - 2002

Yapayalnız - 2001

Vay Anam Vay - 2001-2002

Bana Babamı Anlat - 2000

Mercan Kolye - 1998

Yangın Ayşe - 1997

Gözlerinde Son Gece - 1996

Özlem, Düne... Bugüne... Yarına... - 1995

Vur Hançerini Kadınım - 1987

Kuruluş / Osmancık - 1987

Ağıt - 1971



