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Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

22.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Bu bir mafya dizisidir'' sloganıyla ekranlara gelen ve bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu 'Kılıç' karakterine hayat veren usta oyuncu Atilla Olgaç, son haliyle şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

İlk bölümü 2003 yılında ekrana gelen ve sıra dışı senaryosuyla büyük beğeni toplayan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Kılıç' karakterini canlandıran 77 yaşındaki usta oyuncu Atilla Olgaç'ın yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı. İşte Atilla Olgaç'ın son hali:

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

ATİLLA OLGAÇ KİMDİR?

Attila Olgaç, 28 Temmuz 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümünden mezun oldu. Kıbrıs Barış Harekâtı'na katıldı. Atilla Olgaç, "Gazi" unvanı olan tek sanatçı olarak da tanınır.

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

''10 RUM'U ÖLDÜRDÜM''

Atilla Olgaç, "On Rum'u öldürdüm" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, Rum kesiminden tepki almıştı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Atilla Olgaç'a bu açıklamaları nedeniyle, soruşturma başlatmıştı. Atilla Olgaç, sözleri ses getirince, söylediklerini geri aldığını belirten bir açıklama yaparak espiri yaptığını öne sürmüştü.

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde

ATİLLA OLGAÇ'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Ramo - 2021
Arka Sokaklar - 2017
Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar - 2013-2015
Pars: Narkoterör - 2008
Yıldızlar Savaşı - 2007
Yağmurdan Sonra - 2006
Hayat Bilgisi - 2003-2006
Kurtlar Vadisi - 2003-2005
Kibar Ana - 2002
Yapayalnız - 2001
Vay Anam Vay - 2001-2002
Bana Babamı Anlat - 2000
Mercan Kolye - 1998
Yangın Ayşe - 1997
Gözlerinde Son Gece - 1996
Özlem, Düne... Bugüne... Yarına... - 1995
Vur Hançerini Kadınım - 1987
Kuruluş / Osmancık - 1987
Ağıt - 1971

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı son haliyle şoke etti! Tanınmaz halde


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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz Özgü Namal
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