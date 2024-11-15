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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Herkes heyecanlandı ama gerçek başka çıktı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 11:54
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Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Memati karakteri ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımı herkesi heyecanlandırdı ama gerçek bakın ne çıktı...

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un bu karesi sosyal medyayı salladı! Herkes heyecanlandı ama gerçek başka çıktı...

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi bitti ama dizide yer alan karakterler hiç unutulmadı.

Dizinin efsane karakterlerinden biri de Memati'ye hayat veren Gürkan Uygun şimdilerde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı'nda izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Gürkan Uygun bu defa son karesi ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan “Marnalı” dizisini izlerken fotoğrafını yayınladı.

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GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Uygun'un bu karesine montaj yapıldı ve televizyon ekranına Kurtlar Vadisi Pusu konuldu. Ünlü ismin yıllar sonra Kurtlar Vadisi'ni izleyerek paylaşım yaptığını düşünenler çok heyecanlı ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

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YORUM YAĞDI

Gürkan Uygun'a sosyal medyada; 'hepimiz heyecanlandık', 'nasıl hızlı geçti zaman', 'ne günlerdi be' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun kurtlar vadisi Kurtlar Vadisi Memati
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