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  4. Kurtlar Vadisi'nin Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Levent Güner, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kurtlar Vadisi'nin Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Levent Güner, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

27.01.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Pala'nın adamı Bedir karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner, İzmir'de hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Güner, son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Levent Güner, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın en yakın adamı Bedir'i oynayan Levent Güner, Aslan Akbey'i öldürdüğü sahne ile diziye damga vurmuştu. Başarılı oyuncu, İzmir'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitirdi. Güner için İzmir Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törene Güner'in yakınları ile kültür ve sanat dünyasından oyuncu arkadaşları katıldı.

AA-20230127-30104128-30104127-IZMIRDE_KALP_KRIZI_SONUCU_HAYATINI_KAYBEDEN_OYUNCU_LEVENT_GUNER_ICIN_TOREN_DUZENLENDI

İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, Güner ile üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı. Güner'i bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Ulukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve dün acı haberi aldıklarını ifade etti.

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Güner'in naaşı, saygı geçişinin ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Usta oyuncunun cenazesi, Bahçelievler Kulalı Hacı Halil Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Eski Bornova Mezarlığı'na defnedilecek.

LEVENT GÜNER KİMDİR?

İzmir'de 21 Aralık 1963'te dünyaya gelen sanatçı, 1988'de başladığı Devlet Tiyatrolarına 28 yıl hizmet verdi. Güner, 2016'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

bedir kurtlar vadisi

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!

Usta oyuncu, "Söylev", "İzmir'li Ali Çelebi Venedik'te Oyuncu Seçiyor", "Kül Kedisi", "Kahvede Şenlik Var", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Yunus Emre", "Kurban", "Ayça'nın Masalı", "Mustafa", "Rumuz Goncagül", "Dans Eden Eşek", "Sevgili Doktor", "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", "Abdülcanbaz", "Muamma", "Kuvayi Milliye" (Kurtuluş Savaşı Destanı), "Ayının Fendi Avcıyı Yendi", "Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi", "Ihlamur Ağacı", "Efrasiyab'ın Hikayeleri", "Gökkuşağı Masalı", "Kral Lear", "Dans Eden Eşek", "Küçük Korku Dükkanı", "Sersemler Evi", "Amadeus", "Savaş İkinci Perdede Çıkacak", "Temiz Ev", "Yağmur Durduğunda" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

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Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Bedir" karakterini canlandıran Güner, "Mem u Zin", "Böcek", "Aylaklar", "Dudaktan Kalbe", "Amok Koşucusu", "Acayip Hikayeler", "Kod Adı Reaksiyon", "Kaybolan Yıllar", "Bu Sevda Bitmez", "Pilli Bebek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Herkes Kendi Evinde" ve "Son Ders", "Aşk" ve "Üniversite" gibi sinema filmlerinde de çeşitli rollerde oynadı.

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