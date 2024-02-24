MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında korkutan patlama! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında korkutan patlama! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 15:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın Bolu’da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. Korkutan patlamanın ardından fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında korkutan patlama! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Türkiye’de uzun yıllar dizi hayatını sürdüren Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

image (4)

Fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

image (3)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

image (6)

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

image (5)

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konserinin bilet ücreti dudak uçuklattı!Konserinin bilet ücreti dudak uçuklattı!
İcralık oldu! Ünlü yapımcı ülkeyi terk ediyorİcralık oldu! Ünlü yapımcı ülkeyi terk ediyor
Kardeşiyle ilgili ilk kez konuştu! Sözleri şaşırttıKardeşiyle ilgili ilk kez konuştu! Sözleri şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz kurtlar vadisi evlendi karakteri
En Çok Okunan Haberler
Gram altın ve ons altın için yeni tahmin!

Gram altın ve ons altın için yeni tahmin!

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Survivor paylaşımı dikkat çekti

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Survivor paylaşımı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya mitinginde yine CHP’ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya mitinginde yine CHP’ye yüklendi

Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Doğrudan bir açıklama gelmediği sürece...

Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Doğrudan bir açıklama gelmediği sürece...

Set durdu! Yasal işlem başlatıldı

Set durdu! Yasal işlem başlatıldı

Anket sonuçlarına göre İstanbul'da seçim kıran kırana geçecek!

Anket sonuçlarına göre İstanbul'da seçim kıran kırana geçecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.