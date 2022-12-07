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Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

07.12.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar NATO'nun güvenlik biriminde çalışan Kazım Çarman, 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Şimdilerde 49 yaşındaki olan Kazım Çarman, adeta yıllara kafa tutuyor.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

Politikacı ve sanatçıların korumalığını yapan Kazım Çarman, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Ştandart Kazım' karakterine hayat vermişti. Bir süredir göz önünde olmayan ünlü isim, son haliyle beğeni topladı.

1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Kung fu, karate, kick boks gibi dövüş sporlarıyla ilgilenen Çarman, ortaokulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Dünyanın önde gelen savunma okullarından Scoti School'da güvenlik eğitimi alan oyuncu, NATO'da devlet görevlilerinin korumalığını üstlendi.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

2006 yılında rol aldığı Der Sieger isimli kısa filmle oyunculuğa adım atan Kazım Çarman, Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle hafızalarda yer edindi.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

YENİDEN AVRUPA'YA TAŞINDI

Kurtlar Vadisi Pusu'dan ayrıldıktan sonra çocukluğunun geçtiği İsviçre'ye geri dönen Kazım Çarman'ın son halini görenler, ünlü oyuncunun 50'ye merdiven dayadığına inanmıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandar Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

Karate ve boks alanında birçok derecesi bulunan Çarman, dövüşü adeta bir yaşam tarzı haline getirmiş.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandar Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

Sık sık spor yaptığı anları paylaşan ünlü oyuncuya ''Hâlâ formunda'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandar Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kazım Çarman, bazı takipçileri tarafından dünyaca ünlü aktör Bruce Wills'e benzetiliyor.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandar Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Ştandar Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Ştandar Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

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