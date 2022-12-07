Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Türkiye'yi terk etmişti...

Politikacı ve sanatçıların korumalığını yapan Kazım Çarman, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Ştandart Kazım' karakterine hayat vermişti. Bir süredir göz önünde olmayan ünlü isim, son haliyle beğeni topladı.

1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Kung fu, karate, kick boks gibi dövüş sporlarıyla ilgilenen Çarman, ortaokulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Dünyanın önde gelen savunma okullarından Scoti School'da güvenlik eğitimi alan oyuncu, NATO'da devlet görevlilerinin korumalığını üstlendi.

2006 yılında rol aldığı Der Sieger isimli kısa filmle oyunculuğa adım atan Kazım Çarman, Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle hafızalarda yer edindi.

YENİDEN AVRUPA'YA TAŞINDI

Kurtlar Vadisi Pusu'dan ayrıldıktan sonra çocukluğunun geçtiği İsviçre'ye geri dönen Kazım Çarman'ın son halini görenler, ünlü oyuncunun 50'ye merdiven dayadığına inanmıyor.

Karate ve boks alanında birçok derecesi bulunan Çarman, dövüşü adeta bir yaşam tarzı haline getirmiş.

Sık sık spor yaptığı anları paylaşan ünlü oyuncuya ''Hâlâ formunda'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Kazım Çarman, bazı takipçileri tarafından dünyaca ünlü aktör Bruce Wills'e benzetiliyor.



