Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı gündemde! Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisinin efsane karakteri Süleyman Çakır ölümünün 20'nci yıl dönümünde yine yeniden unutulmadı.

Türk televizyon tarihe damga vuran Kurtlar Vadisi yıllar önce bitmesine rağmen gündemden düşmüyor.

Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden Süleyman Çakır ölümünün ardından anılmaya devam ediyor.

GELENEĞİ BOZMADILAR

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Karakteri canlandıran Oktay Kaynarca, geleneği bozmayarak bu yıl da Süleyman Çakır için bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Oktay Kaynarca, 'Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı' ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca, “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır’ın ölüm yıl dönümünü unutmayıp paylaşım yapınca sosyal medya yıkıldı.







