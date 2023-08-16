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Kurtlar Vadisi'nin Zürriyetsiz Erdal'ı ağızları açık bıraktı! Sefa Zengin'in son halini gören şaştı kaldı

16.08.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufuk gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Erdal karakterini canlandıran ünlü aktör Sefa Zengin gündem oldu. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Zürriyetsiz Erdal'ı Sefa Zengin'in son hali...

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de merak konusu oluyor.

Kurtlar Vadisi

KURTLAR VADİSİ'NİN ERDAL'I SEFA ZENGİN GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Dizide hayat verdiği 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin'in son hali ağızları açık bıraktı.

Kurtlar Vadisi

Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Zengin, uzun süredir tiyatro yapıyor.

Kurtlar Vadisi

TÜRK DİZİ TARİHİNE DAMGA VURMUŞTU!

Ünlü oyuncu son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' projesinde yer aldı.

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi fanları "Türk dizi tarihine damga vuran bir karakter yarattınız hocam", "Kurtlar Vadisi karakterleri için ayrı ayrı dizi çekilmesi gerekir. Her biri birinden kaliteli dizi çıkar", "Hocam hala izliyorum diziyi ve siz gerçekten çok özel oynadınız" gibi yorumlarla usta oyuncuya hayranlıklarını dile getirmeye devam ediyor.

Kurtlar Vadisi

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