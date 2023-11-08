Kurtlar Vadisi'nin Zürriyetsiz Erdal'ı şaşırttı! Sefa Zengin'i gören aynı şeyi söyledi

"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ilk kez 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de dizinin fanları tarafından yakından takip ediliyor.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin'in son hali ağızları açık bıraktı.

Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Zengin, uzun süredir tiyatro yapıyor. Ünlü oyuncu yakın zamanda TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' projesinde de yer aldı.

İşte ünlü oyuncunun son hali:







