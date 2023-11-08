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  4. Kurtlar Vadisi'nin Zürriyetsiz Erdal'ı şaşırttı! Sefa Zengin'i gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi'nin Zürriyetsiz Erdal'ı şaşırttı! Sefa Zengin'i gören aynı şeyi söyledi

08.11.2023 13:27 | Son Güncelleme:
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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Erdal karakterine hayat veren ünlü aktör Sefa Zengin sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ilk kez 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de dizinin fanları tarafından yakından takip ediliyor.

Kurtlar Vadisi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin'in son hali ağızları açık bıraktı.

Kurtlar Vadisi

Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Zengin, uzun süredir tiyatro yapıyor. Ünlü oyuncu yakın zamanda TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' projesinde de yer aldı.

İşte ünlü oyuncunun son hali:

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Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca Sefa Zengin kurtlar vadisi polat alemdar

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