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Kurtlar Vadisi Pusu'nun Pusat'ı Görkem Sevindik ilk kez oğlunu paylaştı

09.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Pusat'ı Görkem Sevindik kural bozdu. Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evlenen ve baba olan Görkem Sevindik, bebeğinin fotoğrafını ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Pusat'ı Görkem Sevindik ilk kez oğlunu paylaştı

'Ramo', 'Söz' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik'in, pandemi döneminde gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Pusat'ı olarak tanınan ve sevilen oyuncu basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu da yaşayan Görkem Sevindik, kural bozdu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Sevindik, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

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BEĞENİ YAĞDI

Bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır" ifadelerini kullandı.

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Son olarak 'Kahraman Babam' adlı dizide rol alan Görkem Sevindik'in gönderisi yaklaşık 55 bin beğeni alırken, kullanıcılar ünlü ismin paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

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