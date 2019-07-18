Kuru yemişler düşündüğünüzden de faydalı!

Enerji veren besinlerden kuru yemişler, lezzetli atıştırmalıklar olarak ara öğünde listesinin ilk sırasında yer alıyor. Protein, doymamış yağ asitleri açısından zengin olan kuru yemişler, bol vitamin ve mineral içeriyor. Doğru miktarda tüketildiklerinde karın bölgesinde yağ yakımını da yardımcı olan kuru yemişler, tok tutuyor.
İçeriğindeki posa miktarıyla sindirim sistemini mutlu ederken kemikleri güçlendiriyor, kalp hastalıkları ve kanser riskini düşürmeye yardım ediyor. Ancak kuru yemiş tüketiminin yarattığı bir ikilem var. Faydalı olduğuna inanarak avuç avuç tüketildiklerinde kaçınılmaz olarak kilo aldırıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, kaliteli yağ olan kuru yemişlerin faydalarını anlatırken dikkat edilmesi gerekenler belirtti.
İŞLENMİŞ DEĞİL, ÇİĞ OLANLARI TERCİH EDİN
Kuru yemişlerin işlenmemiş olanını tüketmek sağlıklı olandır. Yani çiğ kuru yemiş tüketin. Hem kavrulan yağlı tohumun besin içeriğinin azalması hem de kavrulma nedeniyle içerikteki yağın trans yağa dönüşme ihtimal. Ayrıca kavrulan yağlı tohumları tatlandırmak için yüksek oranda tuz kullanılıyor, bu da tansiyon gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor.
BİR AVUCU YAĞ YAKTIRIYOR
Yapılan bir araştırmada 6 ay boyunca yeterli ve dengeli beslenen bir gruba günde 1 avuç iç yağlı tohum (25-35 gr) tüketimi yaptırıldığında yağ yüzdelerinin yüzde 2 ila 4 oranında düştüğü ve bu yağın özellikle karın bölgesinden azaldığı saptanmış. Sağlıklı yağları tüketerek yağ yakmak mümkün. Bunun için günde 20-25 gr, bir başka deyişle yaklaşık bir avuç ç kadar kuru yemiş tüketilmesi yeterli ve dengeli olur. Ancak bu miktar aşıldığında ise kilo almak kaçınılmaz oluyor
YER FISTIĞI:
Enerji içeriği diğer yağlı tohumlara oranla daha yüksek olduğu için sporcu beslenmesinde önemli bir yere sahip. Ayrıca yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığımız için oldukça yararlı.
BADEM:
İçeriğinde bulundurduğu tekli doymamış yağ asitlerinin yanı sıra lif, antioksidan, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerden zengin olan badem, kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor ve kötü kolesterolün düşmesini sağlıyor.
ANTEP FISTIĞI:
Kuru yemişler içerisinde antioksidan içeriği en yüksek olanı. Böbrek ve safra kesesi ağrılarını dindirici etkisi bulunuyor.
CEVİZ:
Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bitki bazlı omega 3 yağ asidini barındıran tek kabuklu kuru yemiştir. İçeriğinde bolca barındırdığı lif, protein ve potasyum sayesinde Alzheimer hastalığının önlenmesinde etkili olduğu gibi, prostat kanserinin oluşma riskini azalttığı araştırmalarla tespit edilmiş.
KABAK ÇEKİRDEĞİ:
Yüksek oranda magnezyum, bakır, demir ve çinko İçeren kabak çekirdeği hafızanın güçlenmesini ve kalbin sağlıklı kalmasını destekleyen bir kuru yemiş. Lif zengini olduğu için kabızlık sorunu olanların en önemli destekçilerinden biri.
TAHİN-SUSAM:
Atıştırmalık olarak çok fazla tercih edilmeseler de yemeklerde, kahvaltılarda veya sos olarak kullanılan tahin ile susam sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kadınlarda östrojen hormonunun üretilmesini destekliyor ve bu sayede anne sütünün artmasına katkı sağlıyor.
KURU YEMİŞLERE ALERJİNİZ OLABİLİR:
Vücudumuz birçok farklı besine karşı alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Bu alerjiler doğuştan gelebileceği gibi ilerleyen dönemlerde de ortaya çıkabiliyor. Kuru yemişler, et ve yumurtanın yanı sıra Türkiye’de en fazla alerjik reaksiyon gösterilen besinler arasında. Bu nedenle tüketirken alerji ihtimalini düşünün. Yer fıstığı, badem, hindistan cevizi, fındık ve ceviz alerjen kuru yemişler arasında yer alıyor. Yağlı tohumların alerjen özelliği çok ciddi bir risk olan anaflaktik şoka kadar gidebiliyor. Bu yüzden ev dışındaki ortamlarda ve paketli ürün alımlarında içeriği çok iyi okuyun.
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