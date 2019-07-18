Kuru yemişler düşündüğünüzden de faydalı!

Enerji veren besinlerden kuru yemişler, lezzetli atıştırmalıklar olarak ara öğünde listesinin ilk sırasında yer alıyor. Protein, doymamış yağ asitleri açısından zengin olan kuru yemişler, bol vitamin ve mineral içeriyor. Doğru miktarda tüketildiklerinde karın bölgesinde yağ yakımını da yardımcı olan kuru yemişler, tok tutuyor. İçeriğindeki posa miktarıyla sindirim sistemini mutlu ederken kemikleri güçlendiriyor, kalp hastalıkları ve kanser riskini düşürmeye yardım ediyor. Ancak kuru yemiş tüketiminin yarattığı bir ikilem var. Faydalı olduğuna inanarak avuç avuç tüketildiklerinde kaçınılmaz olarak kilo aldırıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, kaliteli yağ olan kuru yemişlerin faydalarını anlatırken dikkat edilmesi gerekenler belirtti. İŞLENMİŞ DEĞİL, ÇİĞ OLANLARI TERCİH EDİN Kuru yemişlerin işlenmemiş olanını tüketmek sağlıklı olandır. Yani çiğ kuru yemiş tüketin. Hem kavrulan yağlı tohumun besin içeriğinin azalması hem de kavrulma nedeniyle içerikteki yağın trans yağa dönüşme ihtimal. Ayrıca kavrulan yağlı tohumları tatlandırmak için yüksek oranda tuz kullanılıyor, bu da tansiyon gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor.

BİR AVUCU YAĞ YAKTIRIYOR Yapılan bir araştırmada 6 ay boyunca yeterli ve dengeli beslenen bir gruba günde 1 avuç iç yağlı tohum (25-35 gr) tüketimi yaptırıldığında yağ yüzdelerinin yüzde 2 ila 4 oranında düştüğü ve bu yağın özellikle karın bölgesinden azaldığı saptanmış. Sağlıklı yağları tüketerek yağ yakmak mümkün. Bunun için günde 20-25 gr, bir başka deyişle yaklaşık bir avuç ç kadar kuru yemiş tüketilmesi yeterli ve dengeli olur. Ancak bu miktar aşıldığında ise kilo almak kaçınılmaz oluyor YER FISTIĞI: Enerji içeriği diğer yağlı tohumlara oranla daha yüksek olduğu için sporcu beslenmesinde önemli bir yere sahip. Ayrıca yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığımız için oldukça yararlı. BADEM: İçeriğinde bulundurduğu tekli doymamış yağ asitlerinin yanı sıra lif, antioksidan, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerden zengin olan badem, kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor ve kötü kolesterolün düşmesini sağlıyor. ANTEP FISTIĞI: Kuru yemişler içerisinde antioksidan içeriği en yüksek olanı. Böbrek ve safra kesesi ağrılarını dindirici etkisi bulunuyor.