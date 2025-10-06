Mynet Trend

Kuruluş Orhan fırtınası esiyor: Barış Falay'dan oyuncu kadrosuna övgü, Cihan Ünal'dan Osman Bey Yorumu!

Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan, ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Dizinin iddialı oyuncu kadrosu ve merakla beklenen hikayesiyle ilgili Barış Falay'dan övgü dolu sözler gelirken, Cihan Ünal da efsanevi Osman Bey karakterine dair değerlendirmelerde bulundu.

Cansu Akalp

ATV'nin Yeni Sezon Bombası Kuruluş Orhan, Yayın Hayatına Başlamadan Gündem Yaratmaya Devam Ediyor. Usta Oyuncular Barış Falay ve Cihan Ünal'dan Diziye Dair Özel Açıklamalar Geldi.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın ardından gelen Kuruluş Orhan, yayın hayatına başlamadan büyük bir heyecan yaratmayı başardı. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi, yeni hikayesi, etkileyici dünyası ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday. Dizinin merakla beklenen oyuncularından Barış Falay, projeye dair özel açıklamalarda bulundu. Falay, canlandıracağı Şahinşah Bey karakteri ve dizinin genel atmosferi hakkında Bozdağ Film'in Youtube kanalına verdiği röportajda, hazırlık sürecinin yoğunluğuna dikkat çekti. Usta oyuncu, at ve kılıç eğitimlerinin kendisi için keyifli bir deneyim olduğunu belirtirken, sporla iç içe yaşamının bu süreci kolaylaştırdığını vurguladı.

"Çok Heyecanlıyım," diyen Falay, Osman Bey'in yol arkadaşı olan Şahinşah Bey karakterini canlandıracak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dizideki diğer usta isimlere de değinen Falay, "Yüksek kalitede bir oyuncu ekibiyle bir arada bulunmak çok değerli," ifadelerini kullandı. Falay'ın bu sözleri, dizinin başarısı için önemli bir işaret olarak yorumlandı.

Öte yandan, Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Cihan Ünal'dan da diziye dair açıklamalar geldi. Ünal, karakterin mirasını Kuruluş Orhan'a taşıyacak olmanın sorumluluğunu vurgularken, yeni neslin de bu tarihi destana sahip çıkacağına inandığını belirtti. ATV'de yayınlanan tanıtım fragmanları ve oyuncu röportajları, Kuruluş Orhan'ın görsel şölen sunacağının ve tarihi gerçeklere dayalı sürükleyici bir hikaye anlatacağının sinyallerini veriyor. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini, Orhan Bey'in liderliğindeki mücadeleyi ve devletin temellerinin nasıl atıldığını epik bir dille anlatmayı hedefliyor.

Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve prodüksiyon kalitesiyle ATV ekranlarında izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Barış Falay'ın oyuncu kadrosuna övgüleri ve Cihan Ünal'ın Osman Bey karakterine dair yorumları, dizinin beklentileri karşılayacağının ve hatta aşacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kuruluş Orhan, yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

atv kuruluş osman
