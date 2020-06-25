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  4. Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 27. bölüm ve sezon finaline Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi’ni fethettiği sahne damga vurdu! Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final paylaşımı

Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 27. bölüm ve sezon finaline Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi’ni fethettiği sahne damga vurdu! Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final paylaşımı

DİZİ HABERLERİ  | 25.06.2020 03:03 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman 27. ve sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanan sezon finaline Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi zaferi damga vurdu. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden son bölüm final sahnesinde Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'nin surlarına çıkarak Kayı Bayrağı'nı dalgalandırdı. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ve 28. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da final mesajı paylaştı. Kuruluş Osman 27. bölüm izle.

Kuruluş Osman dizisi 27. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana veda etti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba yayınlanan sezon finali bölümünde Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni fethederek büyük bir zafer yaşadı. Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi’ni fethettiği sahne sezon finaline damga vurdu.

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Kuruluş Osman dizisi sezon finali yaptı! Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'a veda paylaşımı!Kuruluş Osman dizisi sezon finali yaptı! Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'a veda paylaşımı!

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YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ'DAN KURULUŞ OSMAN FİNAL PAYLAŞIMI

Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon müjdesini de veren Mehmet Bozdağ paylaşımında şunları yazdı:

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"Bir devlet kurdular,cihanı adalet yurdu eylediler. Bir ordu kurdular, tüm mazlumlara umut oldular.

Adaleti, merhameti ve medeniyeti gönüllere nakış nakış işlediler. O koca devletin tarihe çıkış destanını anlatmaya gayret ettik. İnşallah anlatmaya devam edeceğiz. Bu yıl bir hayli zor geçti. Dünyada ve ülkemizde tüm setler durmuşken sadece biz sahalara çıkabildik, Rabbime hamdolsun. Uzun haftalar boyunca ekibimiz dış dünya ile temas kurmadan yitesiye çalıştı. Bu yüzden Metin Günay başta olmak üzere bir destan yazan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gece gündüz çalışan Burak Özçivit ve diğer oyuncu arkadaşlarımı gösterdikleri fedakarlıktan dolayı kutluyorum. Her daim önümüzü açan, yanımızda duran Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak’a, yükümüzü hafifleten ATV Genel Müdür Metin Ergen’e ve tüm Turkuaz Medya ailesine şükranlarımı sunarım.

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Bu destanı ayakta tutabilmek için bizi destekleyen, gayretlendiren, eleştiren, seyircimize de teşekkürü bir borç bilirim.
Seneye yeni ve büyük bir destanla dönmeyi Rabbim inşallah bize nasip eder. Kusurumuz varsa af ola."

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 1. sezonu sona erdi. Reytinglerde zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 2. sezon 28. yeni bölümünün çekimlerine ise Ağustos ayında başlanacak. Sevilen dizi, Eylül 2020'de 2. sezon yeni bölümleriyle ekrana gelmeye başlayacak.
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KURULUŞ OSMAN FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

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