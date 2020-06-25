Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 27. bölüm ve sezon finaline Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi’ni fethettiği sahne damga vurdu! Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final paylaşımı

Kuruluş Osman dizisi 27. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana veda etti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 24 Haziran Çarşamba yayınlanan sezon finali bölümünde Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni fethederek büyük bir zafer yaşadı. Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi’ni fethettiği sahne sezon finaline damga vurdu.

YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ'DAN KURULUŞ OSMAN FİNAL PAYLAŞIMI

Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon müjdesini de veren Mehmet Bozdağ paylaşımında şunları yazdı:

"Bir devlet kurdular,cihanı adalet yurdu eylediler. Bir ordu kurdular, tüm mazlumlara umut oldular.

Adaleti, merhameti ve medeniyeti gönüllere nakış nakış işlediler. O koca devletin tarihe çıkış destanını anlatmaya gayret ettik. İnşallah anlatmaya devam edeceğiz. Bu yıl bir hayli zor geçti. Dünyada ve ülkemizde tüm setler durmuşken sadece biz sahalara çıkabildik, Rabbime hamdolsun. Uzun haftalar boyunca ekibimiz dış dünya ile temas kurmadan yitesiye çalıştı. Bu yüzden Metin Günay başta olmak üzere bir destan yazan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gece gündüz çalışan Burak Özçivit ve diğer oyuncu arkadaşlarımı gösterdikleri fedakarlıktan dolayı kutluyorum. Her daim önümüzü açan, yanımızda duran Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak’a, yükümüzü hafifleten ATV Genel Müdür Metin Ergen’e ve tüm Turkuaz Medya ailesine şükranlarımı sunarım.