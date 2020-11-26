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Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey kiminle evlenecek? Kuruluş Osman 35. son bölümde neler oldu?

26.11.2020 02:57 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey kiminle evlenecek? Kuruluş Osman 35. son bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 34. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölüm final sahnesinde Nikola'yı yakalayan Osman Bey'in "Bu zalim ya Türk'e boyun eğecek ya da boyun eğecek" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman'ın 36. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey, "Targun Hatun benim nikahlım olacaktır" diyerek evliliğini açıklıyor.

Kuruluş Osman dizisi 25 Kasım Çarşamba akşamı 35. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 3 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

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