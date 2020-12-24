Kuruluş Osman 39. son bölümde Ertuğrul Bey'in ölümü obayı yasa boğdu! Tamer Yiğit veda etti! Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi 23 Aralık Çarşamba akşamı 39. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümüne usta oyuncu Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul Bey'in ölümü damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 30 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ise çarpıcı bir yayınlandı.



KURULUŞ OSMAN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman yeni bölümde Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından obanın yeni beyini belirlemek için seçim yapılıyor. Ancak Osman Bey'in "Böyle bir beylik seçimi olmaz. Ben böyle kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey’e anlatırken; Osman Bey Nikola’ya karşı zekice bir oyun kurar.

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Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey’in ölümü Kayı Obası’nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır.

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