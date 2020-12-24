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Kuruluş Osman 39. son bölümde Ertuğrul Bey'in ölümü obayı yasa boğdu! Tamer Yiğit veda etti! Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

24.12.2020 02:06 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 39. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçvitin'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'da dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı. Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey yaşamını yitirmesi obayı yasa boğdu. Osman Bey gözyaşlarına boğulurken, finalde ise Ertuğrul Bey için obada cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul Bey rolünü canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit ise son bölümde diziye veda etti. Kuruluş Osman'ın 40. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kuruluş Osman dizisi 23 Aralık Çarşamba akşamı 39. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümüne usta oyuncu Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul Bey'in ölümü damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 30 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ise çarpıcı bir yayınlandı.
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KURULUŞ OSMAN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman yeni bölümde Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından obanın yeni beyini belirlemek için seçim yapılıyor. Ancak Osman Bey'in "Böyle bir beylik seçimi olmaz. Ben böyle kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey’e anlatırken; Osman Bey Nikola’ya karşı zekice bir oyun kurar.

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Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey’in ölümü Kayı Obası’nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır.

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Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

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Osman Bey, Nikola’ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak?

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Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun’la birlikte nasıl bir plan kuracak?

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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