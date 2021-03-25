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Kuruluş Osman 51. son bölümde Abdurrahman Gazi öldürüldü! Celal Al Kuruluş Osman'a veda etti! Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

25.03.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 51. son bölümüyle nefesleri kesti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı dizinin son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Abdurrahman Gazi Osman Bey'in düşmanları tarafından öldürüldü. Kuruluş Osman'da Abdurrahman Gazi'yi canlandıran Celal Al da son bölümle birlikte diziye veda etti. Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da ünlü oyuncuya veda paylaşımı yaptı. Kuruluş Osman'ın 52. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Kuruluş Osman 51. son bölümde Abdurrahman Gazi öldürüldü! Celal Al Kuruluş Osman'a veda etti! Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi.

CELAL AL KURULUŞ OSMAN'A VEDA ETTİ

Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle bilinen yeni sezonda Kuruluş Osman'da da Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.

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YAPIMCIDAN VEDA PAYLAŞIMI

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

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KURULUŞ OSMAN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın 31 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 52. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister.

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Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

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NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir.

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Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

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OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi?

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Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak?

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Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?

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Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek?

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Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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