Kuruluş Osman 51. son bölümde Abdurrahman Gazi öldürüldü! Celal Al Kuruluş Osman'a veda etti! Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman'ın 31 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 52. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle bilinen yeni sezonda Kuruluş Osman'da da Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi , 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi.

Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir.

Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi?



Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak?



Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek?

Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?



