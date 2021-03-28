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Kuruluş Osman 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey amcası Dündar Bey'in ihanetini öğreniyor

28.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 52. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Uzun süredir Kayı Obası’ndaki hainin izini süren Osman Bey, nihayet aradığı kanıta ulaşıyor. Umur Bey, Malhun Hatun’un ele geçirdiği kanıtı Osman Bey’e teslim ediyor.dizinin

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisinin 31 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 52. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kuruluş Osman’ın çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek 52’nci bölümünde hainin kimliği ortaya çıkıyor, Kayı Obası’nda yer yerinden oynuyor.

OSMAN BEY AMCASININ CEZASINI NASIL KESECEK?

Yeni bölümde Umur Bey, Şeyh Edebalı’nın şahitliğinde gerçekleşen toplantıda Malhun Hatun’un Çömlekçi İdris’in öldürüldüğü yerde ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim ediyor. Böylece Osman Bey, obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğunu anlıyor!

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‘Kuruluş Osman’ın 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Osman Bey’in amcası Dündar Bey’i nasıl cezalandıracağı sosyal medyanın gündemi oldu. Dizinin takipçileri Osman Bey’in yeğeni Bayhoca’nın, emektar Abdurrahman Gazi’nin ve diğer şehitlerin intikamını nasıl alacağını merakla bekliyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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