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Kuruluş Osman 56. son bölümde Savcı Bey'e hain pusu! Dizinin Lena'sı Seray Kaya ile Kanbolat Görkem Aslan Kuruluş Osman'dan ayrıldı

29.04.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 56. son bölümünde şoke eden ayrılıklar yaşandı. Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenmesi damga vurdu. Savcı Bey'in öldürülmesiyle ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Aslan diziye veda etti. Kuruluş Osman'da Lena karakterini canlandıran Seray Kaya da diziye veda etti. Seray Kaya Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Kuruluş Osman'ın 57. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 28 Nisan Çarşamba akşamı 56. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıktı. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenerek öldürüldü.

Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Aslan diziye son bölümde veda etti.

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Dizide bir başka veda ise Lena karakterinden geldi. Kuruluş Osman'da Lena'yı canlandıran ünlü oyuncu Seray Kaya da son bölümle birlikte Kuruluş Osman'dan ayrıldı.

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SERAY KAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Seray Kaya Instagram hesabından diziye veda paylaşımı yaptı. Kaya paylaşımında "Bana çok şey kazandırdın Lena’m. Uğurlar olsun. Bu hikayenin bir parçası olmaktan, böylesi güzel oyuncu arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarımla aynı yolda yürümüş olmaktan son derece mesudum. Sürçülisan ettiysem affola" ifadelerini kullandı.

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KURULUŞ OSMAN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman'ın 5 Mayıs'da ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar.

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Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.

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OSMAN BEY MOĞOLLARA VERGİ VERECEK Mİ?

Bizans-Moğol ittifakını bozmanın yollarını arayan Osman Bey, sürpriz bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ederek Togay'la anlaşan Osman Bey herkesi şaşırtırken, emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini pekiştirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi planlar.

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SAVCI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Savaşta ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Kayıların Bizans-Moğol ordusuna karşı giriştiği savaş nasıl sonuçlanacak? Osman Bey'in Moğol-Bizans ittifakını bozmak için kurduğu oyun nasıl sonuç verecek?

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Osman Bey, Umur Bey'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak?

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Togay, Osman Bey'in vergi ödeme kararına karşı nasıl pozisyon alacak?

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Kuruluş Osman dizisi
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