Kuruluş Osman 71. son bölümüyle zirvede yer aldı! Osman Bey intikam için harekete geçti

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 17 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümüyle reytinglerde zirvede yer aldı.

Kuruluş Osman, reytinglerde AB, ABC1 ve Total gruplarında en çok izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman, Total grubunda yüzde 10,43 izlenme oranı ve 26,02 izlenme payı, AB'de yüzde 8,04 izlenme oranı ve 22,52 izlenme payı, ABC1'de ise yüzde 10,53 izlenme oranı ve 25,26 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 71. bölümünde; Osman Bey, Nikea'daki saldırıdan Kumral Abdal'ın tedbiri sayesinde kurtuldu ve Nikea Valisi'nin de hayatını kurtardı. Bu şekilde güven tazeleyen Osman Bey ve Vali, yeni bir ticaret anlaşması imzaladı.Julia ve suikastçılarının Kayı Obası'na düzenlediği saldırı büyük şok yaratırken, yaralanan Gonca Hatun, Osman Bey ve Alplerinin dönüşünden bir süre sonra hayatını kaybetti. Boran Alp eşinin ölümüyle yıkılırken, Osman Bey düzenlenen saldırıların intikamını almak için harekete geçti.Tekfurlar'ın Söğüt'te eğitim gören Türkmen çocuklarını kaçırması bardağı taşırdı ve Osman Bey, Turgut Alp'i de durumdan haberdar ederek hedefine Bilecik Kalesi ve Tekfur Rogatus'u koydu. Turgut Alp'in mahareti sayesinde kaledeki gizli geçidi kullanarak içeri sızan Osman Bey ve Alpleri, Türkmen çocuklarını kurtarmak için canlarını ortaya koydu!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman", atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

