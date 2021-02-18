Kuruluş Osman'a Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun damga vurdu! Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman dizisi 17 Şubat Çarşamba akşamı 46. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 24 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 47. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Osman Bey, Malhun Hatun'a "Umur bey seni iyi yetiştirmiş" sözleriyle iltifat ediyor. Maltun Hatun ise "Pişman olmayacaksın Osman Bey" yanıtını veriyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar.

Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.