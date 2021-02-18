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Kuruluş Osman'a Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun damga vurdu! Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

18.02.2021 01:55 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 46. son bölümüyle ekrana geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun karakteri son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 46. son bölümünde Nikola'nın oyunuyla ölümle burun buruna gelen Osman Bey'i Malhun Hatun'un kurtarması dikkat çekti. Kuruluş Osman'ın 47. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Osman Bey, Maltun Hatun'a övgüler diziyor. Osman Bey'in Maltun Hatun için "Tam bir bey kızı" sözleri dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman dizisi 17 Şubat Çarşamba akşamı 46. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 24 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 47. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Osman Bey, Malhun Hatun'a "Umur bey seni iyi yetiştirmiş" sözleriyle iltifat ediyor. Maltun Hatun ise "Pişman olmayacaksın Osman Bey" yanıtını veriyor.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

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MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar.

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Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

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NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?

Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek?

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Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak?

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Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

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