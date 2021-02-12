Kuruluş Osman'da Burak Özçivit krizi! Şaşırtan iddialar

Kuruluş Osman oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Dizinin en çok konuşulan ismi ise başrol oyuncusu Burak Özçivit... Burak Özçivit hakkında menajer Özgür Aras'ın iddiaları herkesi çok şaşırttı.

Sosyal medya platformu Youtube üzerinden yayın yapan Milyon TV adlı kanalın 'Üçü Her Yerde' programına konuk olan menajer Aras, Özçivit'in set ekibine yönelik kırıcı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Hatta Aras'ın iddiasına göre, Özçivit set ekibine neden ve nasıl kızdıysa, neler söylediyse ekip her şeyi bırakıp seti terk etmiş.

'EKİP SETİ BIRAKIP GİTTİ'

Menajer Özgür Aras, Burak Özçivit'in Kuruluş Osman setinde yaptıkları hakkında şunları söyledi:

"Bu anlatacağım olay iki ay önce yaşandı. Burak bir gün sete çok öfkeli gelmiş. Set ekibindeki insanlara kötü davranmış, ters konuşmuş. İnsanların kalbini kırmış. Kuruluş Osman'ın görüntü yönetmeni Turgay Aksoy, ekibiyle birlikte seti bırakıp gitmiş."



