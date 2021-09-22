Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için geri sayım!

İki sezondur ilgi ile takip edilen Kuruluş Osman, 3. sezon 65. bölümü ile yeni yayın dönemine merhaba diyecek. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı da merakla bekleniyor. İşte diziye dair gelişmeler…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi için henüz bir açıklama yapmadı. 3. sezon 65. bölümü ile ekrana gelecek olan Kuruluş Osman’ın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ

Kuruluş Osman’ın sezon finali yaptığı 64. bölümününde; Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hâle gelen büyük savaştan önce Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına alıyor. Osman Bey, Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini bekliyor.

Diğer tarafta Nikola ve Dukas, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebeden önce tüm hazırlıklarını bitirmiştir. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılmasıyla Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.



