Kuruluş Osman dizisi Turgut Alp kimdir? Rüzgar Aksoy kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde yeni sezonda projeye katılan oyuncuların ardından kadro genişledi. Sevilen dizide Turgut Bey'i canlandıran oyuncu ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman dizisi Turgut Alp kimdir? Rüzgar Aksoy kimdir?

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR?

Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda aksiyon giderek artış gösteriyor. Diziye bu sezon pek çok yeni isim dahil oldu. Kendi obası olan Bizans ile düşman Turgut Bey'in hayatı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Turgut Alp/Bey karakterine Rüzgar Aksoy hayat verecek.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 senesinde başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt’un yer aldığı Adanalı dizisinde yaşamıştır.

Oyunculuk kariyerine Türkan, Serçe, Annem Uyurken , Ah Neriman, Kara Sevda, Yüz Yüze dizileri ile devam eden Rüzgar Aksoy, ayrıca seslendirme sanatçısı olarak da pek çok projede yer almıştır. Aksoy, son dönemlerde ise Keşif Çanakkale ve Deliler filminde rol almıştır.



