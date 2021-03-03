Kuruluş Osman dizisine dengeleri değiştirecek iki yeni oyuncu

Kuruluş Osman dizisine iki yeni oyuncu katılıyor. Atv’nin reyting rekortmeni dizisine Teoman Kumbaracıbaşı ve Uğur Biçer, bu akşam ekrana gelecek 48’inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE TAZE KAN

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin 48’inci bölümünde kadroya katılan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey’in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek.

En son Savaşçı dizisinde Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş karakterine hayat veren Uğur Biçer 2021 yılına Kuruluş Osman ile başlıyor. Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek. Moğolların uç bölgesine dönüşü, ‘Kuruluş Osman’da güç dengelerini alt üst edecek.



