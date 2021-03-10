Kuruluş Osman’ın 49. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kara Şaman Togay’dan suikast planı!

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, ATV’nin sevilen dizileri arasında yer alıyor. İzleyiciler 49. Bölüm fragmanında ne olduğunu merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 49. Bölüm fragmanında ne oluyor?

KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜM ÖZET

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, savaşının ortasında kaldı. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişti. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken, Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yaptı.

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini ederek Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içer. Elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun, hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.