Kuruluş Osman’ın 49. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kara Şaman Togay’dan suikast planı!

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, ATV’nin sevilen dizileri arasında yer alıyor. İzleyiciler 49. Bölüm fragmanında ne olduğunu merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 49. Bölüm fragmanında ne oluyor?
Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, savaşının ortasında kaldı. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişti. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken, Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yaptı.
Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini ederek Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içer. Elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun, hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.
Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmişti. Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey ise Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.
Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.
Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşan Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat kendi vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve yaralanır.
Peki, Osman Bey’in planı işe yarayacak mı?
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