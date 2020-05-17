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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın setteki koronavirüs önlemleri anlattı!

DİZİ HABERLERİ  | 17.05.2020 14:06 | Son Güncelleme

Atv'deki Kuruluş Osman dizisinde 'Selcan Hatun' rolünü canlandıran Didem Balçın Ayşe Arman'a konuştu. Koronavirüs günlerinde evlenen Balçın dizisinin çekimleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın setteki koronavirüs önlemleri anlattı!

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Kuruluş Osman'da 'Selcan Hatun' rolünü canlandıran Didem Balçın, geçtiğimiz gün nişanlısı Can Aydın ile ani bir nikah ile evlendi. Mart ayında nişan yapan çift, Haziran’da düğün planlıyordu. Ancak koronavirüs ortaya çıkınca planlar bozuldu.

Kuruluş Osman dizisinin yönetmeni Metin Günay ile konuşan Didem Balçın, bu görüşmeden sonra fikrini değiştirdi. Balçın, Metin Günay ile arasında yaşanan konuşmanın ani evliliklerine neden olduğunu anlattı.

YÖNETMEN KIZINCA EVLENDİ

Gazeteci Ayşe Arman'a konuşan Balçın açıklamasında şunları söyledi:

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"Oynadığım Kuruluş dizisinin yönetmeni Metin Günay, 'Ne yaptın düğünü?' diye sorunca, 'Hocam, bu dönem zor. Kışa artık!' dedim. Kızdı bana. Ve şöyle bir şey söyledi: 'Düğün nedir ki? Yeter ki gönüller bir olsun, at imzanı, kur yuvanı…' Düşündüm, haklıydı! Sahip olduğum yuva gibi, yuva kurabileceğim adamı bulmuşum.

Ailesi, aynı benim ailem gibi. Düşünce yapımız, hayata bakışımız, ailelerimize verdiğimiz değer aynı. “Atalım imzalarımızı, kuralım hayatımızı, oturalım evimizde. Her şey eskisi gibi olunca, gider düğünümüzü de yaparız!” dedik. Ve bugün attık imzalarımızı!"

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'AŞIRI ÖNLEMLER ALIYORUZ'

Karantina sürecinde çekimleri devam eden Kuruluş Osman ile ilgili de açıklama yapan Balçın set ile ilgili şunları söyledi:

"3 hafta ara verdik. Şimdi aşırı önlemler alınarak yeniden sete çıkıyoruz. Zaten biz şehrin içinde değiliz. Büyük bir platoda çekim yapıyoruz. Tüm kontrolleri yapılan ekibimiz, sosyalleşmemek için otelde kalıyor. Dezenfekte ediliyor her yer. Sosyal mesafeyi çekim esnasında bile koruyoruz. Seyirci de fark ediyordur kesin. Hep dış çekim. İç sahne yazılmıyor."

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