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Kuruluş Osman ne zaman final yapıyor? Kuruluş Osman için final tarihi belli oldu | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

09.06.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinden izleyicilerini üzecek sezon final kararı açıklandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı iddialı yapım için sezon finali kararı verildi. 9 Haziran Çarşamba günü 62. Bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kuruluş Osman ne zaman final yapıyor? Kuruluş Osman için final tarihi belli oldu | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman sezon finali kararı aldı. Reyting rekorları kıran dizinin aldığı bu karar ise dizi izleyicilerini bir hayli üzdü. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, kurduğu oyun ile beraber Togay’dan intikam alıyor. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapıyor?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

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İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda “Çok güzel bir ikinci sezon geçirdik. Üçüncü sezonu çok merak ediyorum.” Demişti.
Yaz sezonuna girilmesi ile pek çok dizinin yanında ATV’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman da sezon finali veriyor.

Buna göre yapılan açıklamada, sevilen dizinin 64. Bölüm itibariyle ekranlara ara vereceği bildirildi. Bu kapsamda dizi 23 Haziran itibariyle sezon finali verecek.


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atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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