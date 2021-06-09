Kuruluş Osman ne zaman final yapıyor? Kuruluş Osman için final tarihi belli oldu | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman sezon finali kararı aldı. Reyting rekorları kıran dizinin aldığı bu karar ise dizi izleyicilerini bir hayli üzdü. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, kurduğu oyun ile beraber Togay’dan intikam alıyor. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapıyor?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FRAGMANI