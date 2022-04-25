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Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al kimdir? Celal Al nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

25.04.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştı. Peki Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al kimdir? Celal Al nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde oynadı? İşte Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusunun hayatı ve biyografisi...

Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al kimdir? Celal Al nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2012'de Kurtlar vadisi'nde canlandırdığı karakterle oyunculuğa başlayan ünlü isim, gündem oldu. Peki Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al kimdir? Celal Al nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde oynadı? Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de dünyaya geldi.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer aldı. Abdurrahman Alp karakterini canlandırdı.

KURULUŞ OSMAN'IN OYUNCUSU CELAL AL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al 40 yaşındadır. Celal Al izleyicinin severek izlediği birçok yapımda rol almıştır.

Celal Al kimdir? Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

CELAL AL EVLİ Mİ?

Celal Al, 15 nisan 2019'da Şişli'de Nazife Al ile dünya evine girmiştir.

Celal Al’ın düğün misafirlerinden biriside Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dı.

Celal Al - Nazife Al çiftinin 27 Kasım 2020 tarihinde adını Hatice Mariye verdikleri bir kız evladı bulunmaktadır.

CELAL AL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İşte Celal Al'ın oynadığı dizi ve filmler:

Kurtlar Vadisi Pusu

Diriliş Ertuğrul

Kuruluş: Osman

Fetih 1453

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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