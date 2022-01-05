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Kuruluş Osman ve Destan'ın çekimleri koronavirüs vakaları nedeniyle durdu! Kuruluş Osman ve Destan yeni bölümler ne zaman?

05.01.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman ve Destan dizileri sette görülen koronavirüs vakaları nedeniyle tatile girdi. Kuruluş Osman ve Destan'ın yapımcısı Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, dizilerde rol alan oyunculardan bazılarının koronavirüse yakalandığı ve bu nedenle iki dizinin de çekimlerinin durduğu belirtildi. Hayranlarının merakla beklediği Kuruluş Osman ile Destan dizilerinin yeni bölümleri ise iki haftalık aranın ardından ekrana gelecek.

Kuruluş Osman ve Destan'ın çekimleri koronavirüs vakaları nedeniyle durdu! Kuruluş Osman ve Destan yeni bölümler ne zaman?

Ekranların sevilen dizileri Kuruluş Osman ve Destan koronavirüs yüzünden tatile girdi. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman ile Ebru Şahin'in Akkız'ı canlandırdığı Destan dizilerinin çekimleri koronavirüs vakaları nedeniyle durduruldu.

destan dizisi 2

KURULUŞ OSMAN VE DESTAN YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin yapımcısı Bozdağ Film sosyal medya hesabından sevilen dizilerin iki hafta ekranlardan uzak kalacağını duyurdu.

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Destan’ın yeni bölümü 18 Ocak 2022’de, Kuruluş Osman ise 19 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekranlarda olabilecek.

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DESTAN VE KURULUŞ OSMAN SETİNDE KORONA VAKALARI ÇIKTI

Bozdağ Film'den yapılan açıklamada her iki dizide de oyuncular arasında koronavirüs vakaları görüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

kuruluş osman dizisi

"Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup, bazı
oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle 'Destan' ve 'Kuruluş Osman' dizilerimizin
çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir, Destan ve Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. Destan 18 Ocak Salı, Kuruluş Osman da 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle atv ekranlarında olacak."

bozdağ film

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koronavirüs (Covid-19) Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit Ebru Şahin Destan dizisi
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