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Kuruluş Osman yeni sezon transferlerine devam ediyor! Seray Kaya ve Bahtiyar Engin de Kuruluş Osman'da

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2020 21:39 | Son Güncelleme

ATV ekranında yayınlanacak ikinci sezonu öncesinde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Kuruluş Osman'ın kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Son olarak Kadın dizisinde rol alan Seray Kaya ile usta oyuncu Bahtiyar Engin de Kuruluş Osman'da rol alacak.

Kuruluş Osman yeni sezon transferlerine devam ediyor! Seray Kaya ve Bahtiyar Engin de Kuruluş Osman'da

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ‘Kuruluş Osman’ birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Diziye son olarak katılan isimler ise Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı.

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Serak Kaya, son olarak Fox TV'deki Kadın dizisinde rol almıştı.

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

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