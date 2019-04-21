Mynet Trend

Kurumaya yüz tutan nehir 5 yıl sonra bambaşka bir hal aldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Elazığ'da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan ve üzerinde çatlaklar oluşan Murat Nehri, bu sene yağışlarla birlikte su ile doldu. Nehir çevresinin yeşillenmesiyle yöre sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.

Kurumaya yüz tutan nehir 5 yıl sonra bambaşka bir hal aldı

Türkiye’nin önemli barajlarından olan Keban Barajı’nı besleyen Murat Nehri'nin bir kolu, 5 yıl önce bugün suların çekilmesiyle kurumaya yüz tutmuştu. İHA muhabirleri nehri 5 yıl sonra aynı gün aynı yerde tekrar görüntüledi. 5 yıl önce kuraklık nedeniyle çatlaklar oluşan nehir bölge genelinde etkili olan kar ve yağmurla birlikte su ile dolarken, çevresi ise yeşil renge büründü. Muratbağı köyü sakinlerinin o dönem bostan, arpa, buğday ektikleri arazilerin bir kısmı su altında kaldı. Su altında kalmayan kısmının yeşillenmesiyle birlikte köy sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.

Geçmiş yıllarda kuraklık olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Ataş, “Baraj dolmuyordu, suyumuz yoktu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı baraj dolmaya başladı. Daha şuan kodu doldurmadı normal bir seviyede, günlük su artışı var. Su çoğalıyor. Yaklaşık 4-5 bin dönüm civarında tarlamız su altında kaldı" dedi.

--13691840

Keban Barajı geçmiş yıllarda dolmadığı için nehir yatağında da su olmadığını aktaran Ataş, şuan da suyun yükselmesiyle birlikte köylerinin daha güzel hale geldiğini aktardı.

Yıllardır nehrin kurak olduğunu aktaran İbrahim Kılıçoğlu ise, “Su dolmuyordu. Bu sene yağmurların çok yağmasıyla birlikte bayağı doluluk var. İnşallah daha da eksilmez. Her taraf yeşillik, hayvanlar otluyor. Ekili alanlar vardı, su altında kaldı. 10-20 dönüm herkes kendine göre bir şeyler ekmişti, o da su aldı artık yok. Su doldurur inşallah. Dolu olursa daha güzel olur. Daha önceden böyle yağış yoktu. O yüzden kuruydu” ifadelerini kullandı.

--13691838

Kaynak: İHA

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Kadın 59. bölüm fragmanı yayınlandı!Kadın 59. bölüm fragmanı yayınlandı!
Şok video! Yalanıyla 1 kişi öldü, 6 kişi zehirlendiŞok video! Yalanıyla 1 kişi öldü, 6 kişi zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ keban barajı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dışarıda görünce... Dinledi, not aldı, talimat verdi

Dışarıda görünce... Dinledi, not aldı, talimat verdi

Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! 'İlk kez karşılaştım'

Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! 'İlk kez karşılaştım'

'Nasıl mesaj atarsın' dedi, ortalığı kan gölüne çevirdi!

'Nasıl mesaj atarsın' dedi, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti! Ayrıntı yıllar sonra fark edildi

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti! Ayrıntı yıllar sonra fark edildi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

21 Nisan 2019’da TV’de bugün ne var?

Çukur 2. sezon 29. Bölümün 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümünde de nefesleri kesecek!

Çukur 2. sezon 29. Bölümün 2. fragmanı yayınlandı!

Kadın 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kadın 59. bölüm fragmanı yayınlandı!

Bursa'da 1 kişinin ölümüne 6 kişinin zehirlenmesine neden olan video ortaya çıktı

Şok video! Yalanıyla 1 kişi öldü, 6 kişi zehirlendi

Altın değerinde mantar! Bin liraya kadar alıcı buluyor

Altın değerinde! Kilosu bin liraya kadar satılıyor

Bursa'da sünnet düğünü yapan aileye hırsızlık şoku

Düğün kabusa döndü! Korktuğu başına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.