Mynet Trend

Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Nijerya’da polisin şüphe üzerine durdurduğu adamın poşetinden kurutulmuş insan elleri çıktı.

Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Nijerya’nın Ekiti eyaletinde bulunan bir kasabada vatandaşlar, soygun çetesinden aldıkları tehdit mektupları sonrası polise ihbarda bulundu.

Güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye giriş çıkış yapan vatandaşların üzerini aramaya başladı.

Polis, şüpheli hareketleri bulunan 23 yaşındaki bir genci durdurdu.

--13625461

Üzerinden her hangi bir şey çıkmayan gencin poşetini kontrol eden polisler ise şoke oldu. Zira poşetten 2 adet kurutulmuş insan eli çıktı.

Şüphelinin, kurutulmuş elleri Okemesi Ekiti bölgesinde bir mezarlıkta bulduğunu ve elleri para ayinlerinde kullanmayı planladığını itiraf ettiği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


PARTNERRuslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!
Dans eden ayı fenomen olduDans eden ayı fenomen oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya kuru

En Çok Okunan Trend Haberler

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Çukur'a böyle veda ettiler! Duygusal paylaşımlar

Çukur'a böyle veda ettiler! Duygusal paylaşımlar

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada

Mecidiyeköy'deki otobüs kazası kamerada

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Dans eden ayı görenleri gülümsetti

Dans eden ayı fenomen oldu

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Çin’de ayağı tuvalete sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Ayağı tuvalete sıkıştı, çıkamadı!

'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.