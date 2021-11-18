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Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kuru meyvelerle yapabileceğiniz enfes salata ve tatlılar

18.11.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimi dışında meyve tüketmenin en güzel ve sağlıklı yöntemlerinden biri de meyve kurutmak. Özellikle köylerde yazın bitişiyle meyve ve sebze kurutma dönemi başlıyor. Ev yapımı veya paketli olması fark etmez, kurutulmuş meyveler de oldukça leziz ve sağlıklı. Biz de onlarla hazırlayabileceğiniz enfes tatlı ve salata tariflerini araştırdık.

Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kuru meyvelerle yapabileceğiniz enfes salata ve tatlılar

Kuru meyvelerle pratik ve sağlıklı tarifler hazırlamak mümkün. Tatlılardan salatalara kadar evde kuruttuğunuz veya satın aldığınız kuru meyveleri kullanarak yapacağınız tarifler için yazımıza buyurun!

PRATİK KURU MEYVE TOPLARI

MALZEMELER

  • 8 kuru kayısı

  • 4 hurma

  • 2 yemek kaşığı yulaf

HAZIRLANIŞI

  • Kuru kayısı ve hurmaları sıcak suda yumuşamaları için bekletin.

  • Yumuşayan kuru meyveleri yulafla birlikte rondodan geçirin.

  • Yulaflar şişmeye başlamadan elinizde küçük toplar halinde şekil verin.

KURU MEYVELİ MUFFIN

MALZEMELER

  • 1 fincan kuru üzüm

  • 1 fincan kuru incir

  • 1 fincan kuru kayısı

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 2 paket kabartma tozu

  • 2 su bardağı un

HAZIRLANIŞI

  • Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

  • Yumurta ve şekeri mikserle çırpmaya başlayın. Karışım köpük haline gelmeli.

  • Karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ilave etmeye başlayın. Birkaç dakika daha çırpın.

  • Kuru meyveleri unlayıp kek harcına ekleyin.

  • Yağladığınız muffin kaplarına karışımı, kabarma payını da düşünerek paylaştırın.

  • 25-30 dakika pişirin.

KURU MEYVELİ BUĞDAY SALATASI

MALZEMELER

  • 7-8 kuru incir

  • 7-8 kuru erik

  • 7-8 kuru kayısı

  • 2 su bardağı buğday

  • Yarım bağ maydanoz

  • 5 dal taze soğan

  • Yarım bağ dereotu

  • 1 su bardağı badem

  • Zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencereye buğdayı dökün ve üzerini geçene kadar su ekleyin. 5 dakika kadar kaynatın.

  • Buğdayın şişmesi için yaklaşık 8 saat bekletin.

  • Şişen buğdayları bir taşım kaynatıp suyunu süzün.

  • Tüm yeşillikleri ince ince kıyın. Kuru meyvelerle birlikte soğuyan buğdaya ilave edin.

  • Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiber ekleyip servis edin.

KURU MEYVELİ KUZUKULAĞI SALATASI

MALZEMELER

  • 6 kuru incir

  • 6 kuru kayısı

  • 1 bağ kuzukulağı

  • Yarım bağ roka

  • 10-12 kiraz domates

  • 1 yemek kaşığı çam fıstığı

  • Zeytinyağı

  • Balzamik sirke

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Yeşillikleri yıkayıp süzün, derin bir kap içine elinizle bölün.

  • Kuru meyveleri ve domatesleri dilimleyip yeşilliklere ekleyin.

  • Çam fıstığını yağsız tavada çok az kavurun, soğuyunca yeşilliklerin bulunduğu kaseye ekleyin.

  • Zeytinyağı, balzamik sirke, biraz tuz ve karabiber ekleyip servis edin.
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