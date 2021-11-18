Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kuru meyvelerle yapabileceğiniz enfes salata ve tatlılar

Kuru meyvelerle pratik ve sağlıklı tarifler hazırlamak mümkün. Tatlılardan salatalara kadar evde kuruttuğunuz veya satın aldığınız kuru meyveleri kullanarak yapacağınız tarifler için yazımıza buyurun!
MALZEMELER
8 kuru kayısı
4 hurma
HAZIRLANIŞI
Kuru kayısı ve hurmaları sıcak suda yumuşamaları için bekletin.
Yumuşayan kuru meyveleri yulafla birlikte rondodan geçirin.
MALZEMELER
1 fincan kuru üzüm
1 fincan kuru incir
1 fincan kuru kayısı
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 paket kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.
Yumurta ve şekeri mikserle çırpmaya başlayın. Karışım köpük haline gelmeli.
Karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ilave etmeye başlayın. Birkaç dakika daha çırpın.
Kuru meyveleri unlayıp kek harcına ekleyin.
Yağladığınız muffin kaplarına karışımı, kabarma payını da düşünerek paylaştırın.
MALZEMELER
7-8 kuru incir
7-8 kuru erik
7-8 kuru kayısı
2 su bardağı buğday
Yarım bağ maydanoz
5 dal taze soğan
Yarım bağ dereotu
1 su bardağı badem
Zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye buğdayı dökün ve üzerini geçene kadar su ekleyin. 5 dakika kadar kaynatın.
Buğdayın şişmesi için yaklaşık 8 saat bekletin.
Şişen buğdayları bir taşım kaynatıp suyunu süzün.
Tüm yeşillikleri ince ince kıyın. Kuru meyvelerle birlikte soğuyan buğdaya ilave edin.
MALZEMELER
6 kuru incir
6 kuru kayısı
1 bağ kuzukulağı
Yarım bağ roka
10-12 kiraz domates
1 yemek kaşığı çam fıstığı
Zeytinyağı
Balzamik sirke
1 tatlı kaşığı bal
1 diş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Yeşillikleri yıkayıp süzün, derin bir kap içine elinizle bölün.
Kuru meyveleri ve domatesleri dilimleyip yeşilliklere ekleyin.
Çam fıstığını yağsız tavada çok az kavurun, soğuyunca yeşilliklerin bulunduğu kaseye ekleyin.
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