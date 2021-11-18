Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Kuru meyvelerle yapabileceğiniz enfes salata ve tatlılar

Kuru meyvelerle pratik ve sağlıklı tarifler hazırlamak mümkün. Tatlılardan salatalara kadar evde kuruttuğunuz veya satın aldığınız kuru meyveleri kullanarak yapacağınız tarifler için yazımıza buyurun!

PRATİK KURU MEYVE TOPLARI

MALZEMELER

8 kuru kayısı

4 hurma

2 yemek kaşığı yulaf

HAZIRLANIŞI

Kuru kayısı ve hurmaları sıcak suda yumuşamaları için bekletin.

Yumuşayan kuru meyveleri yulafla birlikte rondodan geçirin.

Yulaflar şişmeye başlamadan elinizde küçük toplar halinde şekil verin.

KURU MEYVELİ MUFFIN

MALZEMELER

1 fincan kuru üzüm

1 fincan kuru incir

1 fincan kuru kayısı

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

HAZIRLANIŞI

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Yumurta ve şekeri mikserle çırpmaya başlayın. Karışım köpük haline gelmeli.

Karışıma sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.

Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ilave etmeye başlayın. Birkaç dakika daha çırpın.

Kuru meyveleri unlayıp kek harcına ekleyin.

Yağladığınız muffin kaplarına karışımı, kabarma payını da düşünerek paylaştırın.

25-30 dakika pişirin.

KURU MEYVELİ BUĞDAY SALATASI

MALZEMELER

7-8 kuru incir

7-8 kuru erik

7-8 kuru kayısı

2 su bardağı buğday

Yarım bağ maydanoz

5 dal taze soğan

Yarım bağ dereotu

1 su bardağı badem

Zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Bir tencereye buğdayı dökün ve üzerini geçene kadar su ekleyin. 5 dakika kadar kaynatın.

Buğdayın şişmesi için yaklaşık 8 saat bekletin.

Şişen buğdayları bir taşım kaynatıp suyunu süzün.

Tüm yeşillikleri ince ince kıyın. Kuru meyvelerle birlikte soğuyan buğdaya ilave edin.

Zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve karabiber ekleyip servis edin.

KURU MEYVELİ KUZUKULAĞI SALATASI

MALZEMELER

6 kuru incir

6 kuru kayısı

1 bağ kuzukulağı

Yarım bağ roka

10-12 kiraz domates

1 yemek kaşığı çam fıstığı

Zeytinyağı

Balzamik sirke

1 tatlı kaşığı bal

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI