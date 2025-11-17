Mynet Trend

Küs kardeşlerin yarışı: Biri tilkilere özel mangal yaktı, diğeri pasta yaptırdı!

Amasya'da küs olan iki kardeş, evlerine kadar gelen yavru tilkilere merhamet gösterip büyüttü. 58 yaşındaki Necati Sarı çocuğundan bile ayırt etmediği tilkiye özel mangal partisi düzenleyip dönerle beslerken, 55 yaşındaki kardeşi Ömer Sarı'da akşamları evine kadar gelen 2 yavru tilkiye pasta bile yaptırdı. Birbiriyle küs olan Sarı kardeşlerin, tilki kardeşlere gösterdikleri sevgi ve sıra dışı rekabetleri herkesi şaşırtıyor.

Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan 58 yaşındaki Necati Sarı, sebze serasının etrafında annesiz kalan 2 tilkiyle karşılaştı. Süt ve ekmek verdiği dostuna ette yedirmeye başlayan hayvansever çiftçi, yakınlık kurup ‘Eylül' adını verdiği tilki için mangal partisi bile düzenledi. Seranın yakınlarında yuva yapıp çevresinde kuş uçurtmayan tilki, evli ve 1 çocuk babası Necati Sarı'nın sesini duyar duymaz koşarak yanına geliyor. Getirilen etlerin bir bölümünü patileriyle eştiği toprağa gömüyor.

2 YAVRU TİLKİYE SIRTINI ÇEVİRMEDİ

Kendisinden 3 yaş büyük ağabeyi ile küs olan Ömer Sarı'da bu durumdan habersiz şekilde 6 ay önce kapısına kadar gelen 2 yavru tilkiye sırtını çevirmedi. Ekmek, makarna ve tavuk eti verdiği sevimli dostlarına pasta bile yaptırdı. Sarı kardeşlerin tilki kardeşlere gösterdiği merhamet dilden dile dolaştı.

"KARDEŞİM DE HAYVANLARI ÇOK SEVER"

Ailecek hayvan sevgilerinin bulunduğunu anlatan Necati Sarı, "Bizde hayvan sevgisi sülaleden geliyor. Ben tilkilere daha çok meraklıyım. Ben tilkiyle et vererek arkadaşlık kurmayı deneyerek başarılı oldum. Kardeşim pasta, makarna gibi şeyler veriyor. Ama onun tilkilerini görmedim. Hakkını yemeyim. O da hayvanları çok sever" dedi.

"AĞABEYİMİ SEVİYORUM. KONUŞMASAK DA KARDEŞ ATILMAZ"

Her akşam evinin bahçesine kadar gelen iki tilkiye pasta, kirpilere ise fıstık yediren evli ve 2 çocuk babası Ömer Sarı da, "Ağabeyimi seviyorum. Konuşmasak da kardeş atılmaz. Birbirimize dargında olsak yardan düşerken tutarız. Biz ailecek hayvanları çok seviyoruz. Hayvanlara eziyet çektirenlere de kin ve nefretle bakıyoruz. Galiba kardeşim tilkisini daha iyi besliyor. Çünkü işi az. Şampiyon belli. Önemli olan hayvanlara ilgiyi yükseltmek. Keşke her rekabet böyle olsa" diye konuştu.

TİLKİ DOSTLARINA MERHAMETLERİ DİLDEN DİLE DOLAŞTI

6 çocuklu Latife ve Mehmet Sarı çiftinin ilk iki evladı Necati ile Ömer Sarı kardeşlerin tilki dostlarına gösterdiği merhamet dilden dile dolaştı. Yörede sadece Sarı kardeşlerin tilki beslediğini duyduğuna değinen Hasan Özbaş da, "Necati abi tilkiyi çocuğu gibi besliyor. Akşam olunca koşa koşa tilkisine gider. Ömer abi de özen gösteriyor. Ama Necati abinin daha iyi beslediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

