Uzmanlardan savaşa dair kritik çağrı! “Temel ihtiyaçları erken alın”

Iran’a yönelik askeri operasyonun küresel ölçekte ekonomik ve sosyal etkiler yaratmaya başladığı belirtiliyor. Bölgedeki çatışma riskinin artması, enerji ve taşımacılık hatlarını da baskı altına alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TİCARET TRAFİĞİ ENDİŞESİ

Uzmanlar, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek aksaklıkların enerji fiyatlarında dalgalanmayı hızlandırabileceğini ifade ediyor. 2024-2025 döneminde küresel deniz petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin bu güzergâhtan geçtiği tahmin ediliyor.

YAKIT FİYATLARINDA ARTIŞ BASKISI

Olası tedarik sorunları nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra LPG ve ev ısıtma yakıtlarında da dalgalanma yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Sürücülere, ani zam riskine karşı depolarını erken doldurmaları öneriliyor.

GÜNLÜK YAŞAM ÜRÜNLERİ DE ETKİLENEBİLİR

Petrol türevli plastik ürünler, araç bakım yağları, kozmetik malzemeler, yapıştırıcı ve solventler gibi birçok temel tüketim maddesinde fiyat değişimi görülebileceği belirtiliyor. Ayrıca uçak yakıtı maliyetlerindeki artışın tatil paketlerine yansıyabileceği ifade ediliyor.