‘Kuş Uçuşu’ ve ‘Mezarlık’ ile bir ilki başardı! Birce Akalay havuz pozuyla beğeni topladı

Birce Akalay, Netflix Yapımı 8 bölümlük bir dizi olan Kuş Uçuşu adlı yapım ile 3 Haziran'da sevenleri ile buluşmuştu. Dizide Lale Kıran rolüyle öne çıkan Birce Akala büyük beğeni topladı. Yayına girdiği günden itibaren oldukça fazla izlenen dizi, daha ikinci haftasında 18 milyon 310 bin saat izlenme yakaladığı için Netflix Türkiye'nin Top 10 listesinde yerini almıştı.

Daha dizinin yankıları devam ederken bu sefer de Akalay'ın başrolünde olduğu Mezarlık dizisi Netflix'te yayınlandı.

Akalay'ın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bu yapımı ise yine Netflix Türkiye'nin en çok izlenilenleri arasına girerek Top 10'da 2.sıraya yerleşti. Böylece Akalay, aynı anda iki proje ile Netflix Türkiye'nin Top 10 listesine girebilen ilk oyuncu olarak da başarısını kanıtladı!

Akalay'ın başarısı sosyal medyada gündem olurken Birce Akalay'ın kırmızı mayosuyla verdiği poz da Hello dergisi tarafından paylaşıldı. Kırmızı mayosuyla poz veren güzel oyuncuya hayranları "Hep kraliçe", "İnanılmaz güzelsin" yorumları yaptı.



