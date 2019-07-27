Kuşadası’nda bir gencin bıçakla öldürülmesinin ardından ortalık karıştı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan ve polis tarafından henüz kimliği açıklanmayan bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi S.Y. ise sinirlenerek, mesajı atan genci aradı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu mevkiinde buluştu.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışma sırasında kimliği henüz açıklanmayan genç 25 yaşındaki S.Y.'yi bıçakladı. Kalbinden bıçak darbesi alan S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYI DUYAN GELDİ

Roman bir gencin, bir başka roman genci öldürdüğü haberini duyan Tepe Sokak sakinleri olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti.

YAKINLARI AĞIT YAKTI

Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden S.Y., Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.