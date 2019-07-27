Kuşadası’nda bir gencin bıçakla öldürülmesinin ardından ortalık karıştı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan ve polis tarafından henüz kimliği açıklanmayan bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi S.Y. ise sinirlenerek, mesajı atan genci aradı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu mevkiinde buluştu.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışma sırasında kimliği henüz açıklanmayan genç 25 yaşındaki S.Y.'yi bıçakladı. Kalbinden bıçak darbesi alan S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAYI DUYAN GELDİ
Roman bir gencin, bir başka roman genci öldürdüğü haberini duyan Tepe Sokak sakinleri olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti.
YAKINLARI AĞIT YAKTI
Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden S.Y., Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden S.Y.’nin Kuşadası Belediyesi’nde şoför olarak çalıştığı ve Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı H.Y.’nin oğlu olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayeti işlediği iddia edilen genç ise olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Cinayetin ardından Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde Kuşadası polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalleye giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda da devriye ekipleri görevlendirdi. Polis ekipleri ayrıca, Kuşadası Devlet Hastanesi önünde de geniş güvenlik önlemleri aldı.
(İHA)
İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı
Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği
70 yıl önce yapıldı! Herkesin ilgisini çekiyor
Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı! 26 Ağustos'ta açılacak
6 yıl önce belinde unuttular! Mıktanısla buldu
Böbreğinde unutulduğu 10 yıl sonra ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum