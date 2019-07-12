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Kuşadası'nda boğulma tehlikesi geçiren iki genç için ekipler seferber oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 12.07.2019 07:23 | Son Güncelleme

İzmir Kuşadası'nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’daki Sevgi Plajı’nda denize giren iki genç, bir müddet sonra dalgaların şiddeti nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çıkarılan iki gence olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hayata döndürülen ve ardından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası sevgi plajı

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