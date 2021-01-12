Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Faydaları saymakla bitmiyor

Vitamin ve mineral deposu olan kuşburnu çayı, sonbaharda tam olgunluğa erişen meyvelerden yararlanılarak hazırlanır. Mayhoş tadıyla aklımızda yer etmiş olsa da kuşburnu, marmelat, reçel ve şerbet olarak da kullanılabilir. Yüzyıllardır doğanın mucizesi olarak şifa amaçlı tüketilen kuşburnu çayı sağlığa oldukça faydalıdır. Bu nedenle sıkça tüketilen içecekler arasında yer aldığından farklı çeşitleri de mevcuttu. Ofiste ya da arkadaşınızla sohbet ederken bir kafede tüketebileceğiniz kuşburnu çayını evde hazırlamak da oldukça kolaydır. Hazır şekilde poşet çay olarak da satılan kuşburnu çayı dalından toplanan taze meyvelerle de hazırlanabilir. Farklı çeşitleri olmasına karşın kuşburnu çayı hazırlanışı aynı yöntemle hazır hale gelir. Peki taze içmek isteyenler için evde kuşburnu çayı nasıl yapılır? İşte tüm çeşitleri ve yöntemleri ile kuşburnu çayı nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı... Genelde kurutulmuş kuşburnu çayı içmeye alışkın olsak da yaş kuşburnu çayı da çokça tercih edilmektekdir. Peki yaş kuşburnu çayı nasıl yapılır? Yaş kuşburnu yapılışında taze toplanmış kuşburnu meyvesi kullanılır. Kullanılacak bardak büyüklüğüne göre hazırlanacak su iyice kaynatıldıktan sonra içine 1 avuç kadar yaş kuşburnu meyvelerini ekleyin. Suyun kuşburnunun üzerinde kaldığından emin olun. Ardından kaynamış suyun içindeki yaş kuşburnunu 15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Sonrasında çayı servis bardaklarına alabilirsiniz.

Bu noktada kurutulmuş kuşburnu çayı nasıl yapılır sorusuna da cevap verelim. Kurutulmuş kuşburnu çayını aktarlardan hazır olarak alabileceğiniz gibi evde de hazırlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle toplanılan yaş kuşburnu meyvelerini güneşte ya da evde kurutmanız gerekir. Bunun için zaman kaybetmek istemiyorsanız kuşburnunu fırına sürebilirsiniz. Dilediğiniz miktarda yaş kuşburnunu iyice yıkadıktan sonra yağlı kağıt üzerine serin ve fırına sürün. 120 derecede kuruttuktan sonra meyveleri fırından çıkarın. Ardından her çay bardağı için 1 çay kaşığı kadar kurutulmuş kuşburnunu bitki çayı süzgecine yerleştirin ve üzerine sıcak su ilave edin. 15 dakika sonra kurutulmuş kuşburnu çayınız hazır olacaktır. Kuşburnu çayları arasında saklanması kolay olduğundan en çok tercih edileni toz halinde hazır olarak satılan kuşburnu çaylarıdır. Peki toz kuşburnu çayı nasıl yapılır? Bu soruyu soranlara en zahmetsiz kuşburnu çayını tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Toz kuşburnu çayı yapılışı için öncelikle ezilmiş ve kurutulmuş kuşburnu almanız gerekir. Bir cezveye koyacağınız toz kuşburnunun üzerine içeceğiniz bardak kadar su eklemeniz yeterlidir. 10 dakika kadar ateşte ısıtacağınız çayınızı afiyetle içebilirsiniz.

Soğuk olarak tüketmek isteyenler için de kuşburnu çayı tarifi verebiliriz. Soğuk kuşburnu çayı nasıl yapılır diyenler için ölçülerimiz 1 lt su için 4 tatlı kaşığı toz kuşburnu. Karıştırdıktan sonra 8 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Ardından süzün. İçine katacağınız bal ile tatlandırabileceğiniz gibi buzdolabında soğutarak ya da içine buz ekleyerek daha soğuk şekilde de tüketebilirsiniz. Vitamin deposu şifa kaynağı kuşburnunu genelde kırmızı olarak görmeye alışkın olsak da siyah renklisi de karşımıza çıkabilir. C vitamini bakımından dünyanın en zengin meyvesi olan kuşburnunun daha nadir olarak görülen türü olan siyah kuşburnu çayı nasıl yapılır diye soruyorsanız en yaygın olanını tarif edelim. Kaynamış 1 litre suyun içine 3 kaşık kuşburnu atın ve kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Ardından ocaktan alarak servis edebilirsiniz. KUŞBURNU ZENCEFİL ÇAYI KIŞ AYLARINDA KORUYUCU KALKANINIZ OLACAK Kuşburnu çay tarifleri arasında en sık tercih edilenlerden biri de zencefilli kuşburnu çayıdır. Faydaları saymakla bitmeyen kuşburnuna zencefilin de eklenmesiyle şifa deposu haline gelen kuşburnu zencefil çayı nasıl yapılır? Farklı bir tat elde edebileceğiniz kuşburnu zencefil çayında ihtiyacınız olan 1 avuç kuşburnu ve bir parça taze zencefil. Çayı demlemeden önce kuşburnunu iyice yıkayın. Ardından sıcak suda haşlayın. İçine zencefil ilave edin ve 5 dakika bekletin. Bu noktada içine isterseniz bir kaç adet karanfil ve 1 yemek kaşığı kadar bergamot çayı da ekleyebilirsiniz. Demlenen kuşburnu zencefil çayınız servise hazırdır.