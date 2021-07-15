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Kuşkonmazlı Risotto nasıl yapılır? İşte Kuşkonmazlı Risotto tarifi ve malzemeleri...

15.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en iyi lezzet yarışmalarından biri olan MasterChef’te dün Kuşkonmazlı Risotta tarifi, çok beğenildi. Düello heyecanının yaşandığı yarışmada, Mete isimli yarışmacı yaptığı Kuşkonmazlı Risotto ile jürilerden tam puan alarak bir üst tura çıktı. İtalya’nın en gözde yemeklerinden biri olan Risotto, temelinde pirinç kullanılarak yapılan bir yemek türüdür. Bazı durumlarda ise alternatif olarak pirinç yerine bulgur kullanılarak da yapılır.

Kuşkonmazlı Risotto nasıl yapılır? İşte Kuşkonmazlı Risotto tarifi ve malzemeleri...

MasterChef programında düellolarda Kuşkonmazlı Risotto yaparak, jüri üyelerinin beğenisini kazanan Mete isimli yarışmacı bir üst tura geçmeye hak kazandı. Bunun ardından ise değişik çeşitleri bulunan Risotto’nun Kuşkonmazlı olanı araştırılmaya başlandı. Kuşkonmazlı Risotto, jürilerden büyük beğeni alırken, izleyicilerde evlerinde bu tarifi denemek için araştırmaya yapmaya başladı. İşte Kuşkonmazlı Risotto tarifi…

‘Kuşkonmazlı Risotto’
İtalyan mutfağının sevilen tatlarından biri olan Risotto, ana malzemesi olarak pirinç kullanılarak yapılır. Ancak bazı durumlarda alternatif olarak bulgur da kullanılabilir.
Farklı tatları denemeyi sevenlerin tercihlerinden biri olan Risotto, pilavı tek başına bir öğün haline getirebiliyor.

Bunun yanında yeni şeyler deneyerek Risotto’yu çeşitlendiren tarifler de bulunuyor. MasterChef programında Kuşkonmazlı Risotto yaparak, bir üst tura geçmeyi başaran Mete isimli yarışmacının Risotto’su da oldukça merak ediliyor.

KUŞKONMAZLI RİSOTTO TARİFİ

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Malzemeler

  • 5 adet kuşkonmaz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım adet soğan, orta boy ve ince küp doğranmış
  • 1 diş sarımsak, ince doğranmış
  • 1 su bardağı Arborio pirinci
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı Beyaz üzüm sirkesi
  • 2,5 su bardağı kaynar su
  • 1 adet Et Suyu Bulyon
  • 2 yemek kaşığı Ttereyağı
  • Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

KUŞKONMAZLI RİSOTTO YAPILIŞI

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  • Kuşkonmazların kenarlarını bıçak yardımıyla temizleyin, kılçıklarını alın. Tuzlu kaynar suda 30 saniye haşlayın ve buzlu suya alın. Küçük küçük doğrayıp kenara alın.
  • Zeytinyağını tencerede ısıtın, soğanları ekleyip yumuşayana dek kavurun, sarımsakları ekleyip renk almasına izin vermeden kavurun.
  • Pirinçleri ekleyin, 2 dakika kavurduktan sonra sirkeli suyu ekleyip buharlaşana dek kavurun. Ateşi azaltıp et suyunu birer kepçe olmak üzere ekleyip sürekli karıştırın, çektikçe ekleyin.
  • Pirinçler yumuşayıp nişastalarını salınca altını kapatın, kuşkonmaz, tereyağı ve parmesanı ekleyip karıştırın.
  • Üzerine kuşkonmaz koyup, parmesan serperek servis edin. Afiyet olsun.


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