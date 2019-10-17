Kuşlar dünyayı nasıl görür?

Uzun yıllar boyunca, insanlar diğer hayvanların nasıl gördükleri hakkında karanlıkta kaldılar. Neyse ki, son bilimsel araştırmalar, hayvanlar aleminde şaşırtıcı bir görüş çeşitliliği dünyası olduğunu ortaya çıkardı. Örneğin, bir yusufçuğun beyni o kadar hızlı çalışır ki hareketleri ağır çekimde görür, yılanlar sıcak nesnelerden kızılötesi ısı sinyalleri alır, böylece avlarını algılar, oysa atlar ve zebralar yanlara dönük gözlere sahiptir, bu da onların çevresel görüşe sahip olmalarını ve tehlikeden kaçmalarını sağlar. Buna ek olarak, böcekler petek yapısına benzeyen binlerce küçük mercekten oluşan bileşik gözlere sahiptir. Bu nedenle, hayvanların görüşlerinde çeşitlilik olması şaşırtıcı değildir, ancak hayvanlar alemindeki bir tür en çok göze çarpmaktadır. Onlar da kuşlardır.

Kuşlar, gerçekten incelediğinizde tuhaf yaratıklar. Örneğin, penguenlerin sadece tuzlu ve ekşi tatları tanıyabildiğini biliyor muydunuz? Veya Hawaii'ye özgü Palila kuşları, diğer küçük hayvanları kolayca öldürebilecek düzeyde toksinler içeren māmane bitkisinin tohumlarıyla beslenirler. Veya güvercinlerin bu dünyadaki hayvanlara göre daha fazla renk tespiti yapabildiğini ve arama kurtarma görevlerinde sıklıkla kullanıldığını biliyor muydunuz? Çeşitli kuşların farklı süper güçleri ve duygularını çalıştırmanın farklı yolları vardır, ancak bir şey çoğu kuş için geçerlidir. O da üstün (insanlara kıyasla) vizyonu.