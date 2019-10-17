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Kuşlar dünyayı nasıl görür?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Hayvanlar ile insanlar arasında o kadar çok farklılık var ki insan her birini öğrendiğinde hayrete düşüyor. Bunların en ilginçlerinden biri ise kuşlar ile insanların görüşleri arasındaki farklar. İnsanlara göre süper bir vizyona sahip olan kuşlar hayatı nasıl görüyor? İşte yanıtı...

Kuşlar dünyayı nasıl görür?

Uzun yıllar boyunca, insanlar diğer hayvanların nasıl gördükleri hakkında karanlıkta kaldılar. Neyse ki, son bilimsel araştırmalar, hayvanlar aleminde şaşırtıcı bir görüş çeşitliliği dünyası olduğunu ortaya çıkardı. Örneğin, bir yusufçuğun beyni o kadar hızlı çalışır ki hareketleri ağır çekimde görür, yılanlar sıcak nesnelerden kızılötesi ısı sinyalleri alır, böylece avlarını algılar, oysa atlar ve zebralar yanlara dönük gözlere sahiptir, bu da onların çevresel görüşe sahip olmalarını ve tehlikeden kaçmalarını sağlar. Buna ek olarak, böcekler petek yapısına benzeyen binlerce küçük mercekten oluşan bileşik gözlere sahiptir. Bu nedenle, hayvanların görüşlerinde çeşitlilik olması şaşırtıcı değildir, ancak hayvanlar alemindeki bir tür en çok göze çarpmaktadır. Onlar da kuşlardır.

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Kuşlar, gerçekten incelediğinizde tuhaf yaratıklar. Örneğin, penguenlerin sadece tuzlu ve ekşi tatları tanıyabildiğini biliyor muydunuz? Veya Hawaii'ye özgü Palila kuşları, diğer küçük hayvanları kolayca öldürebilecek düzeyde toksinler içeren māmane bitkisinin tohumlarıyla beslenirler. Veya güvercinlerin bu dünyadaki hayvanlara göre daha fazla renk tespiti yapabildiğini ve arama kurtarma görevlerinde sıklıkla kullanıldığını biliyor muydunuz? Çeşitli kuşların farklı süper güçleri ve duygularını çalıştırmanın farklı yolları vardır, ancak bir şey çoğu kuş için geçerlidir. O da üstün (insanlara kıyasla) vizyonu.

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İnsan spektral aralığı kuşunkilerle karşılaştırıldığında kuşlar tetrakromatlar olduğu için dört renk görürler: UV, mavi, yeşil ve kırmızı, biz trikromatlar ve sadece üç rengi görebiliriz: mavi, yeşil, kırmızı. Burada gösterilen eflatun UV “renginin” bizim görebilmemiz için seçildiğini, UV ışığının renginin olmadığını yani “sahte renk” olduğunu unutmayın.

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Bir ornitolog olan Joe Smith, kuşların bizim göremediğimiz kadar geniş bir renk yelpazesini görebilen inanılmaz yetenekli canlılar olduğunu açıklar. 2007 yılında, bilim adamları, bir spektrofotometre yardımıyla, cinsiyetleri arasında belirgin bir fiziksel farkı olmayan 166 Kuzey Amerika kuş türünün renklerini analiz ettiler. Bir insan açısından bakıldığında, türlerin yüzde 92'si hem erkekler hem de kadınlar tarafından aynı görünüyor. Bununla birlikte, çalışma kuşların gözünden yapılınca kuşların birçok farklı renge sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

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