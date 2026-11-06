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Kuşlara yem olsun diye dalında bırakılıyordu! Şimdi yok satıyor

Amasya'da bir köyde 30 yıl önceye kadar kimsenin toplamayıp kuşlara yem ettiği cennet hurması meyvesi şimdilerde en önemli geçim kaynağı oldu.

Kuşlara yem olsun diye dalında bırakılıyordu! Şimdi yok satıyor
Gökçen Kökden

Çiğdemlik köyünde ‘sarı altın' olarak bilinen cennet hurması hasadı başladı. Köyde yaklaşık bin500 dekarlık toplam arazinin yarıdan fazlasını kaplayan ağaçlarda yetişen meyvenin kilosu dalında 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Kuşlara yem olsun diye dalında bırakılıyordu! Şimdi yok satıyor 1

Üreticilerin merdivenle tırmandığı yüksek ağaçların dallarından koparılan meyveler bahçelerden taşınıyor. Yaş olarak satılmasının yanı sıra soyulup iplere dizilerek katkı maddesi olmadan doğal ortamda kurutuluyor. Kurusu yaşından daha çok değer görüyor. Sonbahar meyvesi olarak pazarlarda ve manavlarda yerini almaya başlayan taze hurmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"HURMA KURUTMA TESİSİ YAPABİLİRSEK GELİRİ 3'E KATLAYABİLİRİZ"

Kuşlara yem olsun diye dalında bırakılıyordu! Şimdi yok satıyor 2

Köylerinde yaklaşık 100 yıl önce dikilen bir ağaçtan çoğaltılan cennet hurması meyvelerinin son 30 yıldır değer gördüğünü belirten Çiğdemlik köyü muhtarı Mustafa Kurt, "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3'e katlayabiliriz" dedi.

Kuşlara yem olsun diye dalında bırakılıyordu! Şimdi yok satıyor 3

Önceki yıl yaşanan zirai don afeti nedeniyle geçen yıl ağaçların meyve veremediğini hatırlatan Kurt, "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi" diye konuştu.
100 haneli köylerinde bu yıl her çeşit meyveden sattıklarını anlatan Ahmet İnce de "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeğinin karşılığını bulur" şeklinde buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya meyve
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