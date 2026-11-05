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Kış akşamlarının vazgeçilmezi: Evde sıcak çikolata nasıl yapılır?

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak lezzetlerin başında sıcak çikolata geliyor. Yoğun çikolata aroması ve yumuşacık kıvamıyla hem büyüklerin hem de çocukların severek tükettiği bu lezzeti evde hazırlamak ise oldukça kolay. Peki, evde sıcak çikolata nasıl yapılır? İşte tam kıvamında, lezzetli ve pratik sıcak çikolata tarifi…

Kış akşamlarının vazgeçilmezi: Evde sıcak çikolata nasıl yapılır?
Mynet

Kış akşamlarının vazgeçilmez sıcacık içeceklerinin başında sıcak çikolata gelir. Üstelik yalnızca birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz ev yapımı sıcak çikolata, gününüze keyif katabilir.

MALZEMELER

  • 2,5 su bardağı süt (500 ml)
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 100 gram bitter çikolata
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 tatlı kaşığı nişasta
  • 1 çimdik tuz

TARİF

  • Evde sıcak çikolata hazırlamak için öncelikle sütü geniş bir cezveye veya küçük bir tencereye alın
  • Üzerine nişasta, kakao ve toz şekeri ekleyerek karıştırın
  • Malzemeler tamamen çözünene ve süt ısınmaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin
  • Ardından bitter çikolatayı küçük parçalara bölerek karışıma ilave edin
  • Bir çimdik tuzu da ekledikten sonra çikolata tamamen eriyene ve karışım koyulaşarak kaynama noktasına gelene kadar karıştırarak pişirin
  • Hazırladığınız sıcak çikolatayı ocaktan alın ve bekletmeden servis bardaklarına paylaştırın
  • Yoğun kıvamı ve bol çikolatalı lezzetiyle ev yapımı sıcak çikolatanız servise hazır
  • Dilerseniz üzerine rendelenmiş çikolata, kakao veya marshmallow ekleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Kış akşamlarının vazgeçilmezi: Evde sıcak çikolata nasıl yapılır? 1

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
çikolata içecekler
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