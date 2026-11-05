Kış akşamlarının vazgeçilmezi: Evde sıcak çikolata nasıl yapılır?
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak lezzetlerin başında sıcak çikolata geliyor. Yoğun çikolata aroması ve yumuşacık kıvamıyla hem büyüklerin hem de çocukların severek tükettiği bu lezzeti evde hazırlamak ise oldukça kolay. Peki, evde sıcak çikolata nasıl yapılır? İşte tam kıvamında, lezzetli ve pratik sıcak çikolata tarifi…
Mynet /
05.11.2026 16:47
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Kış akşamlarının vazgeçilmez sıcacık içeceklerinin başında sıcak çikolata gelir. Üstelik yalnızca birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz ev yapımı sıcak çikolata, gününüze keyif katabilir.
MALZEMELER
2,5 su bardağı süt (500 ml)
1 yemek kaşığı kakao
100 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı toz şeker
2 tatlı kaşığı nişasta
1 çimdik tuz
TARİF
Evde sıcak çikolata hazırlamak için öncelikle sütü geniş bir cezveye veya küçük bir tencereye alın
Üzerine nişasta, kakao ve toz şekeri ekleyerek karıştırın
Malzemeler tamamen çözünene ve süt ısınmaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin
Ardından bitter çikolatayı küçük parçalara bölerek karışıma ilave edin
Bir çimdik tuzu da ekledikten sonra çikolata tamamen eriyene ve karışım koyulaşarak kaynama noktasına gelene kadar karıştırarak pişirin
Hazırladığınız sıcak çikolatayı ocaktan alın ve bekletmeden servis bardaklarına paylaştırın
Yoğun kıvamı ve bol çikolatalı lezzetiyle ev yapımı sıcak çikolatanız servise hazır
Dilerseniz üzerine rendelenmiş çikolata, kakao veya marshmallow ekleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.
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