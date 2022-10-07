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Kusur eş anlamlısı nedir? Kusurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler birbirleri ile aynı anlama gelen fakat yazılışları ve okunuşları bakımından ayrı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Kusur eş anlamlısı nedir? Kusurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arapça kökenli bir kelime olan kusur kelimesi "eksiklik, noksanlık ve özür" anlamlarını ifade eder. Bir işi bilerek ya da bilmeyerek yapmama ve elverişsiz durum anlamlarına gelen kusur kelimesi günlük yaşamda oldukça sık kullanılan kelimelerden biridir. Arapça "eksiklik" anlamına gelen "ḳuṣūr" kelimesinden evrilmiştir.

Kusur kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre ilk anlamı eksiklik ve noksandır. Aynı zamanda "özür", "elverişsiz durum" ve "işi gereği gibi yapamama" gibi anlamları da karşılar.

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Kusur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kusur kelimesinin eş anlamı olan kelimeler bulunur. Kusurun eş anlamlısı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından kusurdan farklı olsa da cümle içinde kusur ile aynı anlamı ifade eder. Cümle içinde kusur yerine kullanılabilen eş anlamlısı cümlenin anlamını bozmaz.

Kusur kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamları ifade eder. Kusur kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ayıp
  • Defo
  • Hata
  • Kabahat
  • Noksan
  • Özür
  • Pürüz
  • Şaibe
  • Nakisa
  • Sakatlık

Bu kelimeler kusur ile aynı anlama gelen kusurun eş anlamlısı kelimelerdir. Cümle içinde birbirleri yerine ve kusur kelimesi yerine kullanılabilirler. Yazılış ve okunuş bakımından kusur ile ayrı olsalar da aynı anlamda kullanılırlar.

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Kusurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hem yazı hem de konuşma dilinde sıkça kullanılan bir kelime olan kusur kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de oldukça sık bir şekilde kullanılır. Eş anlamlı kelimeleri kullanmak tekrara düşmemeyi sağlar. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi pekiştirmek için örnek cümleler kurabiliriz. Kusur eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bu hatayı düzeltmediği müddetçe onu işe geri almam.
  • Yüzlerce kez uyarmamıza rağmen aynı ayıbı yapmaya devam ediyor.
  • Onun bu kabahati hepimiz tarafından kınandı.
  • İyi ki kabahatlerimin neler olduğunun farkındayım.
  • Eve defosu olan ürünler getirmeye utanmıyormuş gibi bir de kullanalım diyor.
  • Noksanını nasıl gidereceğini biliyordu.
  • Şaibelerinin yanı sıra adam kayırması artık son nokta olmuştu.
  • Cildindeki pürüzler canını çok sıkıyordu.
  • Sakatlığının sebebini anlayınca hemen çözüm yolu aramaya başladı.
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