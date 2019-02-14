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Kusursuz görünümü yüzünden hakaretlere maruz kalmıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 14.02.2019 07:44 | Son Güncelleme

Güney Sudanli siyahi model Duckie Thot, çocukluğundan beri hayalini kurduğu mesleğe kavuştu. Ancak mesleğini yapmaya başlayan Duckie Thot'un yüzünün görünür hale gelmesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmesi de kaçınılmaz oldu. Bu eleştiriler o kadar yıkıcıydı ki genç kadını kısa sürede yıpratmaya yetti.

Yapılan eleştiriler yüzünden 2 yıl boyunca mesleğine küsen Duckie, bu sürede fikirlerinin değişmesiyle tekrar podyumlara döndü. 17 yaşında sosyal medyada uğradığı lincin ardından hayata tekrar tutunan Duckie, şimdilerde pek çok ünlü markanın peşinde koştuğu bir model oldu. İşte genç kadının başından sonuna yaşadığı süreç...

Mankenlik, çocukluk hayaliydi

Güney Sudanlı siyahi model Duckie Thot, çocukluğundan beri manken olmanın hayali kurdu.

LİNCE UĞRADI

LİNCE UĞRADI
Duckie Thot, 17 yaşındayken Avustralya'da Next Top Model adlı bir projeye katıldı ancak programın stilistleri ve sosyal medya kullanıcılarının lincine maruz kaldı.

ESTETİK İDDİALARI

ESTETİK İDDİALARI
Herkes, Duckie Thot'un estetikli olduğunu ve doğal olmadığı konusunda hemfikirdi.
Genç model, uğradığı ağır hakaretler ve acımasız yorumlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

'KISA SÜREDE YIPRANDIM'

'KISA SÜREDE YIPRANDIM'
Duckie Thot, yaşadığı ruhsal çöküntüyü gençlik dergisi Teen Vogue'a şu sözlerle anlattı: 17 yaşındayım ve bana söylenen kötü sözlerin hiçbirini hak etmiyorum. Çok fazla incindim ve kısa sürede yıprandım.

2 YIL MANKENLİK YAPMADI

2 YIL MANKENLİK YAPMADI
Karşılaştığı acımasız tavırlar yüzünden moda dünyasından 2 yıl boyunca uzak kalan 23 yaşındaki siyahi model, şimdilerde çocukluk hayali olan mankenlik mesleğine geri döndü.

PEK ÇOK ÜNLÜ MARKA ONUN PEŞİNDE

PEK ÇOK ÜNLÜ MARKA ONUN PEŞİNDE
Dünyaca ünlü birçok marka, Duckie ile çalışmak için sıraya giriyor. Moda endüstrisinde çeşitliliği savunan güzel modelin sözleri ise yaşadıkları zorluklar yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan insanlara moral oluyor.

KENDİ TECRÜBELERİNDEN YOLA ÇIKTI

KENDİ TECRÜBELERİNDEN YOLA ÇIKTI
'Kendi tecrübelerimden yola çıkarak, insanların size ne yapmanız ve nasıl bakmanız gerektiğini söylemeye devam edeceklerini bilmenizi isterim.'

'KULAKLARINIZI KAPAYIN VE YÜRÜYÜN'

'KULAKLARINIZI KAPAYIN VE YÜRÜYÜN'
'Çevrenizdeki insanların ne söylediği, gerçekte kim olduğunuzu tanımlamamalıdır. Hayaller yalnızca kendimizi dinlediğimizde gerçekleşir. Kulaklarınızı dış seslere kapayın ve yürüyün!'

INSTAGRAMDA TANINIYOR

INSTAGRAMDA TANINIYOR
Avustralya doğumlu Duckie Thot'un, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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Black Barbie Duckie Thot

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