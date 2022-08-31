KUSURSUZ KİRACI İZLE! Kusursuz Kiracı dizisinin 1. bölümde neler oldu?

Kusursuz Kiracı dizisi izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin ilk bölümü İlk bölümü 31 Ağustos'ta izleyiciyle buluştu. önetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Birçok kişi arama motorlarında "Kusursuz Kiracı 1. bölüm full izle" ve "Kusursuz Kiracı dizisinin 1. bölümde neler oldu? gibi soru ve konu başlıklarını sorgulamaya devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

KUSURUSUZ KİRACI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polis olarak görev yapan ve yetimhaneden beri tanıdığı tek yakın arkadaşı Leyla, gizli görevde olduğu için onun yanına taşınamaz ve çaresiz kalır. O sırada yanında olan meslektaşı Yakup’un kendi dairesine kiracı olarak taşınma teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ancak olaylar hiç de umduğu gibi gelişmez. Birbirinden tuhaf karakterlerle tanışacağı Yuva Apartmanı’nda onu tatsız bir sürpriz beklemektedir.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur -

Yiğit Kağan Yazıcı -

Almira Tuana Albay -

Su Çeper -

İncinur Daşdemir -

Alptekin Serdengeçti -

Şirin Öten -

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin -

Emin Günenc -

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkileri konu alacak. FOX TV ekranlarında yayınlanan yapımda iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Mona ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Yakup karakterlerinin hikayesinin izleyiciyi etkilemesi bekleniyor.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ YAKUP KİMDİR?

Dizide Yakup hayatı dalgaya almayı bilen, hafif adımlarla ve neşe içinde yaşamayı seven biri olarak tarif edilir. Gazetecilikte Mona kadar derin etik değerleri yoktur ve işini severek, eğlenerek yapmaktadır. Yakup’un hayattaki pusulası başkalarının ne düşündüğü değil, kendi vicdanıdır. Vicdanlı, şefkatli ve dürüst bir adamdır. Mona’nın ihtiyaç duyduğu, eksikliğini çektiği her şey onda vardır. Asla kibirli değildir. Ailenin tek çocuğudur. Annesiyle arası çok iyi olsa da babasıyla aralarında bir baba-oğul çatışmaları vardır. Orta ölçekli bir şirketin sahibi olan babasının istediği işadamı profiline girmek istemeyerek güzel sanatlar okumuştur, ardından yine babasının hakir göreceği, görece düşük ücretli işlere talip olmuştur.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenli olduğu bilinen oyuncu, Ege Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır.

Survivor'da da yarışan Tütüncü; İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giymiştir. 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisiyle oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında 2019-2020 yılları arasında Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat vermiştir. Oyuncu ayrıca FOX'ta Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de oynamıştır. 2022 Şubat ayında ise Hayaller ve Hayatlar dizisinde Alaz rolüne hayat vermiştir. Ünlü oyuncu 1,78 boyundadır.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ MONA KİMDİR?

Mona karakteri dizide henüz kariyerinin başlarında bir muhabirdir. Mona, bir süredir İstanbul’da devam eden yangınları araştırmaktadır. Suçluluk duygusu çok belirgin biri olması sebebiyle, herhangi bir konuda eksik ya da yanlış davrandığında kendisini kolay affedememektedir. Dizide bir yetimhanede büyümek durumunda kalan Mona, hayata 1-0 yenik başlamıştır. Ancak buna rağmen çalışmış ve kendini yetiştirmiş, iyi bir eğitim almışır. Tüm olanaksızlıklar içinden güçlü şekilde çıkarak, kendini kurtarmayı başarmıştır. Dezavantajlı geçmişi hem zaafı hem de gücü haline gelmiştir. Dışarıdan güçlü, ne yaptığını bilen, hatta iş bakımından tuttuğunu koparan bir genç kadın gibi görünse de içinde yaralı, ürkek bir çocuk taşımaktadır. Sevilmeye oldukça açtır. Ama sevildiğinde ne yapacağını pek bilememektedir. Kırılganlığa yenilmemek için, hayata karşı savunma mekanizmaları bularak büyümüş bir kızdır. Onun hayat mottosu şudur: “Hayatta ne olursa olsun kendi kendine yetilecek, kimseye fazla yaklaşılmayacak, kimseye fazla güvenilmeyecek, kimseden bir şey beklenmeyecek, kimseye yaslanılmayacak...’’

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz'in annesi ile babası öğretmendir. Annesi ve babası Dilan 5 yaşındayken boşanmışlardır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almış olan isim 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girmiştir ve böylece İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçmiştir.

Dilan Çiçek Deniz, modellik de yapmış ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak ikinci olmuştur. 2015 senesinde Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

İlk kez ekranlarda 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde yer almıştır. Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan "Bodrum Masalı" dizisinde ise başrol oynamıştır. Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. 2020'de dijital içerik platformu olan BluTV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakterini canlandırmıştır.

2020 senesinde Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde "Rüya Yıldırımlar" karakterini canlandırmıştır.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ LEYLA KİMDİR?

Leyla; şefkatli, rahat, sevecen, korumacı, dünyanın en tatlı arkadaşıdır. Mona’nın yetiştirme yurdunda tanıştığı, kız kardeş bellediği yaşıtı olarak tanıtılmaktadır. Leyla, hastanede terkedilince bebeklikten yetimhaneye giren biridir. Ancak buna rağmen son derece pozitif bir karakterdir. Mona’nın akıl hocası, mentorüdür.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Döngel, 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde eğitimini alan isim ilk güçlü oyunculuk deneyimini ise 2016 yılında Hangimiz Sevmedik dizisinde yaşamıştır.

Aynı sene yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynayan isim, 2017-2019 seneleri arasında FOX'ta Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırmıştır. 2020-2021 dönemleri arasında Çal Kapımı isimli dizide Ceren Başar karakterini canlandırmıştı. Sonrasında 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak yer almış ve FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olmuştur. 2022'ye dek burada Çağla Yılmaz karakterine hayat veren oyuncu 1,76 boyundadır.

