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Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Bu ne güzellik"

12.09.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterini canlandıran ve Alev Alev, Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli projelerde de rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Deniz, geçtiğimiz günlerde göbek dekolteli paylaşımıyla konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "Bu ne güzellik"

Oyunculuğu ve rol aldığı yapımlar dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı. Deniz, geçtiğimiz günlerde ise göbek dekolteli pozlarıyla çokça konuşulmuştu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ!

Ekranlarda Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

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Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili ve dekolteli paylaşımlarıyla çokça konuşulmuştu.

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Son olarak FOX TV ekranlarında Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan ve Mona karakterini canlandıran oyuncu, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

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"BU NE GÜZELLİK"

Merdivende oturarak poz veren Deniz, fitliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağarken, takipçiler "Bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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