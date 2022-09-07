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Kusursuz Kiracı'nın Yakup'u Serkay Tütüncü sosyal medyayı ikiye böldü! Kadınların fazla makyajını eleştiren oyuncu estetikli çıktı

07.09.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkay Tütüncü, Kusursuz Kiracı dizisinde canlandırdığı Yakup karakteriyle ekran serüvenine devam ediyor. Genç muhabir Mona'nın hikayesini konu edinen dizide ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'ye Dilan Çiçek Deniz, Melisa Döngel ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor. Yalnızca 2 bölümde İzleyiciden tam not alan Kusursuz Kiracı dizisinin Yakup'u Serkay Tütüncü estetikli çıktı.

Kusursuz Kiracı'nın Yakup'u Serkay Tütüncü sosyal medyayı ikiye böldü! Kadınların fazla makyajını eleştiren oyuncu estetikli çıktı

Serkay Tütüncü, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Döngel'in başrollerini paylaştığı, oyuncu kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Rüçhan Çalışkur, Beyti Engin gibi usta isimlerin yer aldığı Kusursuz Kiracı'nın 3. bölümü için geri sayım sürüyor. Nermin Yıldırım’ın “Ev” romanındaki “Evi Yak” isimli öyküden uyarlanan Kusursuz Kiracı dizsinde fotoğraf muhabiri Yakup'u canlandıran Serkay Tütüncü, oyunculuğunun yanı sıra fit görüntüsüyle de genç kızların beğenisini topluyor. Acun Ilıcalı'nın Türkiye'ye uyarladığı Ütopya yarışmasıyla tanındıktan sonra Survivor'da boy göstererek ekran serüvenine devam eden Serkay Tütüncü'nün burnunun estetikli olduğu öne sürüldü.

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SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN BURNU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Para Bende, İnsanlık Suçu, Afili Aşk, Bay Yanlış, Masumiyet, Hayaller ve Hayatlar gibi projelerin ardından Kusursuz Kiracı ile beğeni toplamaya devam eden ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'nün hokka burnu merak konusu oldu.

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SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN OLAY ÇIKIŞ: "7 KİLO MAKYAJLA GEZİYORSUNUZ!"

Temmuz ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımda "20 yaşındasınız, 40 derece havada 7 kilo makyajla geziyorsunuz. Kafayı mı yediniz arkadaşlar?" ifadelerini kullandıktan sonra tepki çeken ünlü oyuncunun burnunun estetik olup olmadığı tartışma konusu oldu.

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Edinilen bilgiye göre Kusursuz Kiracı dizisinin Yakup'u Serkay Tütüncü burnundan küçük bir operasyon geçirmiştir.

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NE OLMUŞTU?

Serkay Tütüncü geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"20 yaşındasınız, 40 derece havada 7 kilo makyajla geziyorsunuz. Kafayı mı yediniz arkadaşlar?"

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Ünlü oyuncunun bu çıkışına çok sayıda sosyal medya kullanıcı tepki göstermişti.

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İşte o paylaşımlardan bazıları:

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