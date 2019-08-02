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Kütahya'da nöbetten çıkan acil tıp teknisyeni evinde koluna serum takılı halde ölü bulundu

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GÜNDEM  | 02.08.2019 02:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde nöbetten çıkan bir acil tıp teknisyeni, evinde grip olduğu için koluna serum takılı halde ölü bulundu.

Kütahya'da nöbetten çıkan acil tıp teknisyeni evinde koluna serum takılı halde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde saat 08.00’de nöbetten çıktıktan sonra grip rahatsızlığı sebebiyle evinde kendine serum takarak istirahat etmek üzere odasına geçen Acil Tıp teknisyeni (ATT) Esra Taşkın (25), annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'KARDEŞİMİZE ÇOK ÜZÜLDÜK'

Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran, “Muharrem ve Sema Taşkın’ın ikinci çocuğu olan Esra Taşkın’ın İsmail Taşkın adında kendinden büyük ağabeyi bulunuyor. Nöbet çıkışı kolundaki serumla vefat eden kardeşimize çok üzüldük, Allah rahmet eylesin. Şu anda hastane morguna kaldırılan Taşkın’ın, Adli Tıp Kurumu raporundan sonra, Akdağ beldesinde toprağa verilecek” dedi. (İHA)


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Kütahya koluna serum takılı ölü bulundu

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